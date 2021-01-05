اعتقال أستاذة جزائرية بسبب تدوينات على فيسبوك

قرّرت محكمة جزائرية وضع أستاذة للتعليم الثانوي رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل “إهانة هيئة نظامية وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وقد مثلت الأستاذة المعنية أمام المحكمة التي قررت تأجيل النظر في التهم الموجهة إليها إلى يوم الأحد المقبل، وذلك في حالة اعتقال، حيث أثار القرار موجة غضب واسعة.
وطالب عدد من النشطاء الحقوقيين بالجزائر بإطلاق سراح الأستاذة دليلة نوات، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاطلين، معتبرين أن متابعتها تضييق على حرية التعبير والرأي.
وقد توبعت أستاذة التعليم الثانوي من أجل تدوينات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث اعتبرتها السلطات محاولات من المعتقلة لعرقلة الاستفتاء الشعبي على الدستور.
نحن أحسن منهم، عندنا حرية التعبير مضمونة و لا نعتقل الصحافيين بسبب ما نشروه بل بتهمة الإغتصاب و السكر و تبييض الأموال و ممارسة العادة السرية.
لا أحد له الحق في إصدار أحكام على الأحرار. رءيس غير شرعي . اسم دستور بدون قيمة . عصابات في كل المرافق. فكل ما بني على باطل فهو باطل. بلامس سجن سعيد بوتفليقة وطرطاق ووو .واليوم براءة وغدا الله أعلم. أي غابة نحن فيها.
الحكام العرب حالهم لايبشر بالخير يخافون حتى من التدوينات ولايبالون بهموم الشعوب يتابعون الضعفاء ويطلقون سراح الفاسدين
وزير الاتصال الجزائري تكلم الأمس عن الدستور الجديد الذي وقع عليه رئيس الجمهورية تبون. بأنه دستور يحمي الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي بمنحهم الحق في التعبير عن رأيهم بحرية كاملة بذون تدخل السلطة لحرمانهم من التعبير عن رأيهم فالجزائر بلاد الحق والقانون واحترام حرية التعبير حسب قوله
اقول لك السي الوزير أفي بوعدك وأطلق صراح هذه المواطنة الاستادة فعائلتها وطلابها في المدرسة في أشد الحاجة إليها اكثر من اي وقت مضى.
الجزائر بدأت تعود الى ماضيها . وهده المرة ستكون المضايقات والاعتقالات كثيرة . لكل من تفوه بكلمة وكل معارض لشهوات الجناحين الحاكمين العسكر والمخابرات .
اما الحراك فقد والجزائر الجديدة والدستور الجديد والعهد الجديد وكل الرنانات الجميلة التي ينتضرها الشعب والشارع الجزايري . كل ذلك لم يبق منه الا صور الارشيف .وبذلك تحققت قولة الشاعر : تمخض الجبل فولد فأرا…………..