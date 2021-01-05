اعتقال أستاذة جزائرية بسبب تدوينات على فيسبوك

قرّرت محكمة جزائرية وضع أستاذة للتعليم الثانوي رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل “إهانة هيئة نظامية وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

وقد مثلت الأستاذة المعنية أمام المحكمة التي قررت تأجيل النظر في التهم الموجهة إليها إلى يوم الأحد المقبل، وذلك في حالة اعتقال، حيث أثار القرار موجة غضب واسعة.

وطالب عدد من النشطاء الحقوقيين بالجزائر بإطلاق سراح الأستاذة دليلة نوات، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاطلين، معتبرين أن متابعتها تضييق على حرية التعبير والرأي.

وقد توبعت أستاذة التعليم الثانوي من أجل تدوينات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث اعتبرتها السلطات محاولات من المعتقلة لعرقلة الاستفتاء الشعبي على الدستور.