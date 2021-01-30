اعتماد المغرب في أقمصة مارسيليا يغضب الجزائر

اعتماد المغرب في أقمصة مارسيليا يغضب الجزائر
مواقع التواصل
السبت 30 يناير 2021 - 11:11

لقي إصدار نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي أقمصة خاصة لدعم برنامج “OM AFRICA”، كرمت ألوان المغرب وكوت ديفوار والسنغال، انتقادات واسعة من طرف الجزائريين المهتمين بالشأن الكروي، الذين اعتبروا أن تشكيل الأقمصة تجاهل الجالية الجزائرية باعتبارها فئة واسعة من مشجعي النادي في مارسيليا.

وتساءلت وسائل إعلام جزائرية عن سبب تجاهل نادي مارسيليا الجالية الجزائرية في إصداره للأقمصة الجديدة المستوحاة من ألوان “القارة السمراء”، معتبرة أن عدم تخصيص نادي مارسيليا قميصا للجزائر يطرح أكثر من سؤال، خصوصا وأن “الفريق الفرنسي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المشجعين الجزائريين”.

ونشر الموقع الرسمي لأولمبيك مارسيليا أن أقمصة “لايف ستايل” الداعمة لبرنامج “OM AFRICA” تتوحد في التصميم والتشكيل، لكنها تنفرد بالألوان الرامزة لأعلام البلدان الثلاثة المكرمة هذه السنة (تغليب اللون الأحمر للمغرب، واللون الأخضر والبرتقالي لكوت ديفوار، ثم الأخضر والأصفر للسنغال).

وأضافت الصفحة الرسمية للفريق “السماوي” أن الأقمصة المذكورة تهدف إلى توحيد “شعب مارسيليا” من خلال الإشادة بهوية المدينة متعددة الثقافات والجذور التاريخية للنادي في القارية الإفريقية.

ومن المرتقب أن يرتدي لاعبو فريق أولمبيك مارسيليا أقمصة معدلة، تحمل شعار “OM AFRICA”، في مباراة الغد أمام فريق رين، لحساب الجولة 22 من منافسات الدوري الفرنسي.

OM AFRICA الأقمصة الإفريقية المغرب نادي أولمبيك مارسيليا

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‫تعليقات الزوار

2
  • simo
    السبت 30 يناير 2021 - 11:20

    tout simplement parce que puma est l’equipmentier de la cote d’ivoire, du Sénégal et du maroc.

    1
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  • سمير
    السبت 30 يناير 2021 - 11:20

    هل الجزائريين الذين هربوا من الجزائر أم الذين هم سياحة في مارسيليا

    1
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