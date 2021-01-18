اعمارة يرمى كرة فيضانات البيضاء إلى "الداخلية" .. و"بيجيدي" يتهم "لديك"

أخلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مسؤوليته من الفيضانات التي شهدتها عدد من المدن الكبرى بالمملكة، وفي مقدمتها الدار البيضاء، مشددا على أن وزارته لا تتدخل في المجالات الحضرية، “حتى تكون الأمور واضحة”، على حد قول المسؤول الحكومي.
وضمن سؤال حول الفيضانات التي عرفتها بعض أقاليم المملكة وما خلفتها من خسائر، لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، رمى اعمارة بكرة الفيضانات إلى وزارة الداخلية، “لكونها تتوفر على المعطيات الكافية في هذا المجال”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.
وفي وقت أوضح اعمارة أنه مستعد للإجابة فقط عن أسئلة بشأن الفيضانات خارج المجالات الحضرية، استغرب فريق الأصالة والمعاصرة جواب الوزير، موضحا أن “اختصاص وزارة التجهيز والنقل المحدد بالقانون لا يعفي الحكومة من تحمل المسؤولية في هشاشة البنيات التحتية في جميع مناطق المملكة وليس المدن فقط”.
وأكد الفريق المعارض أن السؤال هدفه إثارة الانتباه إلى ما عرفته هذه المناطق من فيضانات وسيول جارفة أدت إلى وضعية كارثية، مضيفا: “صحيح أن أكبر مدينة متضررة هي الدار البيضاء، لذلك فإن مسؤولية الحكومة ثابتة، خصوصا في ظل تلكؤ المسؤولين المحليين في مسؤوليتهم التدبيرية”.
وسجل فريق “البام” في الغرفة الأولى من البرلمان أن “مسؤولية الحكومة قائمة لأن الأمر يتعلق بوضعية كارثية، خصوصا أن البرلمان صوت على قانون لمواجهة الكوارث الطبيعية”، مشيرا إلى أنه “وفقا لهذا القانون فإن ما حدث في الدار البيضاء يتطلب تطبيق المقتضيات، بسبب الخسائر وفداحتها، وهو ما يستوجب من الحكومة التدخل عبر هذا الصندوق لتعويض المتضررين”.
وأكد الفريق ذاته أن “مدينة الدار البيضاء تحولت من مدينة ذكية إلى مدينة عاشت الرعب، وهو ما خلف معاناة للساكنة”، مذكرا بما عاشته بعض أحياء البيضاء، مثل الحي المحمدي الذي شهد سقوط بنايات أدى إلى إخلاء أحياء بكاملها، وليس دورا آيلة للسقوط فقط.
من جهته أكد فريق العدالة والتنمية أن مسيري البيضاء الذين ينتمون إليه تحملوا مسؤوليتهم، متهما من كان “شريكا في العقد المبرم بين ليديك والجماعة” بأنه “لا يريد أن يحملها المسؤولية، كما أنه أخفى العقد عن جميع الأعضاء والمنتخبين، وهو ما تم كشفه مع مسؤولي العدالة والتنمية”.
وأكد “فريق المصباح” أن “الشركة الموكول لها التدبير المفوض في الدار البيضاء، التي وقع معها قبل 23 سنة، هي المسؤولة”، كاشفا أن المجلس الحالي هو أول مجلس يقوم بافتحاص لمالية الشركة، مكن من استعادة ما يقارب مبلغ 850 مليون درهم تم تحويله للاستثمارات.
ههه … ههه .. يتقاذفون المسؤولية بينهم، لكنهم في الحقيقة يتقاذفون المواطن المغلوب على أمره. و هكذا دواليك إلى أن تفقد الطامة رونقها بمرور الزمن. لكن الذاكرة الشعبية تسجل .. . يتبع ..
الدار البيضاء حالها من زمان كارثي العدالة ياله شدوها بغيتوهم اقادوها الأحزاب لي دازو قبل و نهبوا ميزانية نسيتهم
بصراحة كنتُ في فينيسيا الايطالية بإقامة شهر العسل لكن هذه فينيسيا أخرى.. أخرى أين
هي المركبات الغرامية أرى فقط سيارات تحولت إلى مركبات غارقة. ربما نهاية الساعة.
الخرافيين سيخرجون بالقول كعادتهم لا حول ولا قوة إلا باللله
عادي نحن الفنا سيناريو تبادل التهمة والنتيجة كالعادة لاشيء …حقيقة سئمنا هذه التمثيليات ..
أنتم مسؤولون أمام آلله. و الله العظيم كم من متشرد و متوفي قضى في هده الفيضانات. لا تحسبو أنكم تمكروا الله خير الماكرين. الشعب سلم أمره لله و لاكن كونوا على يقين أنكم ستسألون . و أولكم سي المهرج ابن كيران. و السلام
شكرا هسبريس
نحن نعلم بان صفقة ليديك كانت لارضاء ماماهم فرنسا.. و لذلك فان مسؤولي ليديك يحتقرون المغاربة عامة و البيضاويين خاصة.. لانهم يرددون في قرار انفسهم اذا كان المسؤولون في الدولة هم اول من يحتقر مصالح الشعب فلماذا سنهتم نحن بمصالحه.. مصالح فرنسا اولى و الملايير التي تحول من جيوب البيضاويين للشركة الام دون ما يقابلها من عمل خير دليل.. تصوروا معي ان ليديك لم تقم هذه السنة سوى بتنقية 5 بالماءة من المجاري و مع ذلك لا احد له سلطة عليها و هي تعلم ذلك.. تصوروا ان ليديك من حقها ان تقول بانها قامت بكذا و كذا لكن في المقابل لا الداخلية و لا البلدية باستطاعتها التحقق من الارقام.. انها عملية نصب على اعلى مستوى.. و لذلك الكل يتهرب من المسؤولية لكن لا احد يتهرب من الراتب السمين و لا احد يرفض التعويضات الخيالية..
المسؤولية ليس على ليديك.. المسؤولية على من لا يراقب و لا يحاسب.. فلا تضحكوا علينا..
كل ماهي أشياء ظارة بالمواطنين ينسبونها الى وزارة الداخلية او الى مؤسسة من المؤسسات اما اذا كان شيء فيه قليل من المروءة فهو لهم !!! هكذا هم تجار الدين!!! الداخلية والمؤسسات الأخرى لها شغلها معين في الدستور وتقوم به احسن قيام اما وزاراتكم ورءيسكم فلم نر منهم إلا الذل والقهر والهوان والنفاق على مدة عشر سنوات بالتمام والكمال!!!
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،الكل يرمي الكرة للآخر،منتهى الاستخفاف واللامسؤولية،مناصبهم لا تمت بصلة لهم كأشخاص عديمي الضمير،
الحكومة الهولندية قدمت استقالتها فقط بسبب فضيحة ادارية،هادو عندنا دائما يهربون من المسؤولية،لكن العيب ماشي فيكم في دوم الناس لكيصوتو عليكم يا المنافقين
اعمارة يتهم الداخلية والداخلية تتهم ليدك و ليدك تتهم البيجيدي والبيجيدي يتهم ليدك ووووو والمواطن مسكين ضايع وسط هاته الاتهامات المتبادلة. ومن سيتحمل المسؤولية في الأخير ؟ لا أحد ؟ لا، المواطن هو المسؤول.
حزب لامبة حصل بعد تسييرو الكارثي لكازا وفي جميع المجالات من طرق وحدائق وأزبال وكراء لممتلكات المدينة بأثمنة غريبة (فيلا ب 2000 درهم)،انتشار إحتلال الملك العام والبناء العشوائي وووووو هادشي دارتو ليديك ؟
عذر اقبح من زلة. ليث السيد عمارة التزم الصمت . نا قاله هو اخفاء الشمس بالغربال. ما رايك السي عمارة في حلة القنيطرة التي يسيرها البجيدي
مدينة ذكية في مخيلتك يا حبيبي !
القرية الذكية يليق بها كلقب
ههههههه ولله حتى شوها واحد يلوح لواحد لكرة او لمواطن هوا لهداف مسحوها فيه مسكين كل واحد اشبقا عندو “مخدة سداري …..” لله افرجها على كل واحد
يومين ديال مطار غرقت دار البيضاء! الحمدالله ماكان شي المطار على مدى اسبوع لكانت دار البيضاء اصبحت دار تسونامي. رد سي العتماني سيكون بأن المغرب بني لكي يكون مناسب لجفاف..
والله تم والله ماحد كانشوفو المسؤول لايتحاسب. مزال نشوفو الكوارث اكتر فأكثر وحزب العدالة والتنمية فلا تحلمون بي ريئسة الحكومة التلاتة
لا أنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، لكن ما قاله الوزير اعمارة صحيح، فجميعنا نعلم أن التدبير المفوض للمدن تسيطر عليه شركات أجنبية، غالبا ما تكون فرنسية أو إسبانية، مقربة من العامل مصطفى الهبطي المكلف بمديرية الماء والتطهير بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
العامل النافذ الهبطي هو الذي يتحكم في التأشير، وعدم التأشير، على ملفات عقود التدبير المفوض المعدة من قبل الجماعات.
يتوجب، إذن، محاسبة عمال وولاة المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أما رؤساء ومجالس الجماعات فكلنا نعلم أن لا حول لهم ولا قوة في كل ما يتعلق بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير.
انشري يا هسبريس !
ومادا يعمل اعمارة في مجلس المدينة وما دوره ولو تكلف مسؤول من الداخلية بكل مشاريع البيضاء لما وصلت لهده الفضيحة انظروا لولاية الباط سلا القنيطرة ابتي يتكلف بها السيد الوالي في ظرف وجيز وصلت لما كان ينتطره المواطن الرباطي وان تكلف با المنتخبون لن تصل لهده الاصلاحات والترميمات
ماكين لاعمارة لاداخلية نعرف أغلب المغاربة ضعاف اميين هاد الشلوح استغلوا الحالة تكرفصوا على الدارالبيضاء اعطيكم مثال نائب العمدة مسؤول على الطوبيسات وليباركينغ مكايكونش في المكتب بتاتا جات التعليمات عليا من أجل تسوية حراس السيارات الدين يتظاهرون مايناهز 50 حارس هاد الشلح ولد تارودانت تحمل المسؤولية باش حل المشكل فيها أقرب وقت وتمكن توقيع بروتوكول مع العاملة السابق ولكن كدب ولم يفي بوعده اتفق مع الشفارة وبعض الانتهازيين من الحراس فحين الباقين لاشيء ورغم الشكايات والتنقل دايما غير موجود بالله عليكم مسؤول كداب وبعض الضحايا ماتوا جراء هاد الظالم هادوا لايصلحون لتسيير الدار البيضاء خاص انشاءالله شي مسؤول ولد البلاد عندو غيرة من مدينتو