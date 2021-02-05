افتتاح السنة القضائية

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تعليقات الزوار2
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من جهة راك كاتب اول محكمة النقض فقط .. الملك ديالنا هو رئيس محكمة النقض نصره الله .. و سالينا .. و جمجمتي.. اقسم برافع السماء بلا عمد .. حتى تخلصو غالي .. بالله .. رب العرش العظيم .. و عقلو عليها ..
يجب اعادة النضر في القضاء في مدينة مراكش و كان مراكش يحكمها اناس لا علاقة لهم مع الدستور المغربي