افتتاح السنة القضائية

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‫تعليقات الزوار

2
  • لا غيب لنا و لا نحن بكاتبيه
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 17:51

    من جهة راك كاتب اول محكمة النقض فقط .. الملك ديالنا هو رئيس محكمة النقض نصره الله .. و سالينا .. و جمجمتي.. اقسم برافع السماء بلا عمد .. حتى تخلصو غالي .. بالله .. رب العرش العظيم .. و عقلو عليها ..

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  • hassan
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 18:05

    يجب اعادة النضر في القضاء في مدينة مراكش و كان مراكش يحكمها اناس لا علاقة لهم مع الدستور المغربي

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