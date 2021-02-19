افتتاح المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تامسنا

افتتاح المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تامسنا
صورة: هسبريس
الجمعة 19 فبراير 2021 - 14:19

ستشرع المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تامسنا، المحدثة في إطار مواكبة مصالح الأمن الوطني للأقطاب الحضرية الجديدة، في العمل ابتداء من اليوم الجمعة، وفق ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني.

بلاغ للمديرية العامة، توصلت به هسبريس، قالت من خلاله إن المفوضية الجديدة للأمن بتامسنا ستتبع وظيفيا وأمنيا للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، التابعة لولاية أمن الرباط، وهي عبارة عن مرفق عام شرطي سيوفر للساكنة المحلية ولعموم المرتفقين جميع الخدمات المرتبطة بالشأن الأمني.

وتم إعداد مقر متكامل ومندمج لاحتضان المفوضية الجديدة للشرطة بتامسنا، يورد البلاغ، إذ تم “تزويده ببنيات الاستقبال والإرشاد والولوجيات الضرورية لاستقبال المواطنات والمواطنين، كما تم الحرص على تجهيز هذه المصلحة بكافة وسائل العمل والآليات اللوجيستيكية والبنيات المعلوماتية الضرورية لتقديم خدمات أمنية متكاملة لساكنة القطب الحضري تامسنا”.

وشددت المديرية على أن إحداث هذه المفوضية الأمنية الجديدة، التي تم إعلانها ضمن المشاريع المقررة في سنة 2021، يندرج ضمن إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى مواكبة الامتداد العمراني للتجمعات السكنية الحضرية، وتقريب خدمات المرفق العام الشرطي من جميع المواطنات والمواطنين.

أمن تمارة الامتداد العمراني المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تامسنا مرفق عام شرطي

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