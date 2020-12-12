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تعليقات الزوار4
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
هاذ السي بوريطة حفظه الله دار لجنرالات (الجراءر) جلطة ههههههه هاز المقص ديالو وقطع فيهم مزيد من القنصليات الى الامام والجزائر إلى الجحيم
تحياتى ومتنانى لكول غيور على هادا الوطن. واقول لهايتى مرحبا بكى فى ارض الشرفاء واتمنا ان تزدهر العلاقات معها اقتصاديا لما فيه النفع للبلدين. العالم اليوم تغير تحكمه المصالح
i have friend from haiti work in same company in usa they are sweet people welcome to morocco and to haiti
وزرير الخارجية المغربي بوريطة وبنجاحاته وعمله فهو يتبع القاعدة الاساسية في السياسة الدولية وهي: لاتوجد صداقة دائمة ولاتوجد عداوة دائمة بل توجد مصلحة دائمة.فقد اتبع هذه القاعدة من اجل مصالح المغرب,ولم يذخل الدين في السياسة حتئ يتجنب الكثير من العادات وخاصة مع اليهود.وهذا ما تسير عليه تركيا رغم كونها بلد اسلامي فهي تترك الدين جانبا وبعيدا عن السياسة في علاقتها مع عدة دول ومن بينها اسرائيل.وليس كالوزير السابق بنكيران الذي كان بصفته الوزير الاول وكان المغاربة ينتظرون منه خيرا بل وقع العكس وكان دائما يمدهم بتصريحات وخطابات خاوية يغلب عليها الطابع الديني كقوله في عدة خطبات: والله شاهد علي انني اعمل بجد من اجل الشعب,او يقول مثلا نعل الله الفاسدين والمفسدين وهو اصلا واحدا منهم,كان عليه بما ان له منصب وزير ان يعمل بجد من اجل الوطن والمواطن وان يترك الدين جانبا وليس ذاخل الوزارة وقبة البرلمان حيث كان ينال استعطافا من المواطن.نعم بوريطة الئ الامام سواء مع اليهود او النصارئ وياريث لو تقوم بزيارة لنيوزيلندا واستراليا وكندا لان هذه الدول مازالت لم تقل كلمتها في ملف الصحراء المغربية.