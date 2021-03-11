اكتتاب يتوخى توفير طائرة خاصة لنقل فريق الرجاء

من خلال مبادرة “الاكتتاب” التي نظمها برلمان النادي، دعم المنخرطون فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم من أجل توفير طائرة خاصة تُقل “النسور” إلى الديار الزامبية لمواجهة نادي نكانا المحلي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت” من مصدر مطلع أن منخرطي الفريق “الأخضر” نجحوا في توفير مبلغ 102 مليون سنتيم، إلى حدود زوال أمس، من خلال هذا الاكتتاب، في حين سيتكفل أعضاء المكتب المديري بتوفير المبلغ المتبقي لتأمين الرحلة.

ويتوفر الرجاء حاليا على مبلغ 50 مليون سنتيم الذي تُخصصه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأندية الوطنية المشاركة في المنافسات الخارجية، إلى جانب مبلغ 102 مليون سنتيم الذي جمعه منخرطو الفريق، علما أن مبلغ كراء الطائرة محدد في 200 مليون سنتيم.

وعجر المكتب المديري للنادي عن توفير المبلغ المالي المخصص لكراء طائرة خاصة، لتُقرر مؤسسة المنخرط تنظيم “اكتتاب” لإعانة الإدارة على تأمين الرحلة صوب زامبيا.

يُشار إلى أن الفريق “الأخضر” من المقرر أن يحل ضيفا على نكانا الزامبي الأربعاء المقبل، كما تنتظر “النسور” مباراة “الديربي” بعد ذلك بأربعة أيام، وهي المواجهة التي تتطلب استعدادا كبيرا، ما دفع منخرطي الفريق إلى التشبث بتأمين طائرة خاصة لتفادي الإرهاق الذي قد يُصيب اللاعبين في رحلة زامبيا.