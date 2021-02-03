اكتشافات أثرية مهمة في الشرق

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‫تعليقات الزوار

1
  • JOHN
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 19:40

    لا جدوى يرجى من هذه الاكتشافات الاثرية لانها تسقط في ايادي تجار الاثار بدلا من ايادي العلماء الذين يفحصونها ويدرسونها.

    5
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