اكتشافات أثرية مهمة في الشرق

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:20
"الناشرون" والفردوس يتدارسان وضع مقاولات صحافية
-
19:49
منتخب مالي يبلغ دور نهائي بطولة "الشان"
-
19:44
حموشي يوقف مؤقتا مسؤولا أمنيا بسبب التلقيح
-
19:14
إيفي: المغرب "يحتج" على تعنيف مراهقين بإسبانيا
-
18:41
تأخر اللقاح يخلق الاكتظاظ في مشافي تونس
-
18:21
"الكتاب" يجمد عضوية رئيس مجلس الصخيرات
-
17:23
توقف مؤقت لـ"أوطوروت" الرباط عين عتيق
-
16:11
محمد عامر يجتمع بسفير إسرائيل في بلجيكا
-
15:43
الدنمارك تجهّز جوازات سفر للملقحين ضد كورونا
-
15:18
أعضاء بجماعة بومية يغادرون "العدالة والتنمية"
-
14:50
وفاة أربعة عسكريين جراء انفجار غرب تونس
-
14:07
الراجي يصل إلى ثاني المراحل في "أمير الشعراء"
لا جدوى يرجى من هذه الاكتشافات الاثرية لانها تسقط في ايادي تجار الاثار بدلا من ايادي العلماء الذين يفحصونها ويدرسونها.