"الآداب المرتحلة" تشجع على القراءة بالسجون

احتضن السجن المركزي في مدينة القنيطرة حفل تسليم مجموعة من المؤلفات هبة من جمعية “الآداب المرتحلة” إلى نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك بحضور أعضاء عن هذه الجمعية ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وبلغ عدد المؤلفات المسلمة من طرف جمعية “الآداب المرتحلة” 4243 مؤلفا، تتوزع على مختلف مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاقتصادية والقانونية، إضافة إلى مجموعة من الكتب الدينية والتاريخية، وباللغات العربية والفرنسية والانجليزية والإسبانية.

ومن المرتقب أن تعمل المندوبية العامة في وقت لاحق على توزيع هذه المؤلفات على المكتبات المتواجدة بالمؤسسات السجنية، خاصة تلك التي يتواجد بها طلبة يتابعون دراستهم.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المكتبات الموجودة بالمؤسسات السجنية يبلغ 76 مكتبة، تحتوي على أزيد من 105 آلاف كتاب، يستفيد منها نزلاء تلك المؤسسات، خاصة ممن يتابعون دراستهم بمختلف الأسلاك التعليمية.