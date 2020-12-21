"الأب الصالح" يكشف قيم ورسائل "هواوي المغرب"

منذ استقرارها سنة 1999، كانت “هواوي المغرب” دائما في خدمة التطور الرقمي، والعمل من أجل مغرب متصل وذكي. وأخيرا، كشفت الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات عن فيلم مؤسساتي ينقل قيمها ورسالتها، وهي “إتاحة الوصول إلى التقنيات الرقمية لكل شخص وبيت ومنظمة. من أجل عالم ذكي ومتصل بالكامل”.

ووفق بلاغ للشركة توصلت به هسبريس، يحمل الشريط المؤسساتي عنوان “الأب الصالح”، وصورته توثق لابتسامة الابن لوالده، بعد أن قام برقمنة مزرعة الأسرة من أجل زيادة محصوله الزراعي، “هذه هي الرسالة القوية للفيلم الذي تم إنتاجه من طرف هواوي المغرب: التحول الرقمي في خدمة الجميع، من أجل التنمية الشاملة والذكية”.

خلال 20 عامًا من وجودها في المملكة، التزمت “هواوي” دائما بتقديم أفضل الدعم لشركائها وعملائها، من خلال تلبية توقعاتهم وتحدياتهم الخاصة. وأكثر من ذلك، انخرطت “هواوي المغرب” في تعزيز وتشجيع الابتكار والتعلم والتكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يتطرق فيلم “الأب الصالح” بشكل مثالي لقيم المجموعة، من خلال قصة عمر، الشاب المغربي المنحدر من منطقة الأطلس، الذي يبدأ دراسته ويشارك في برنامج “Huawei ICT Academy” الذي أنشأته “هواوي”.

عند عودته، يستثمر معارفه وخبرته من أجل التنمية القروية والمستدامة لمزرعة والده؛ وهو ما يعتبر ثورة في نظر “والده”، الذي سيرى أسلوب حياته يتحسن من خلال الجمع بين المتعة والمدخول الإضافي.

تعتزم “هواوي”، بعد التعافي والخروج من الأزمة التي سببتها جائحة “كوفيد-19” مواصلة دعمها لمختلف شركائها؛ من خلال الدعوة إلى الانفتاح والتعاون والشراكة المربحة للجانبين، حيث ترغب الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل على تأسيس منظومة محلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التنمية السليمة للصناعة ودعم الحكومة المغربية في إستراتيجيتها للتحول الرقمي.

في فجر عقد جديد، تهدف “هواوي المغرب” إلى التموقع كشريك إستراتيجي في التحول الرقمي للمغرب وهي ملتزمة بمواصلة خدمة السوق المغربي بعروض عالية الجودة ومضبوطة ونوعية، من أجل مغرب أفضل وينظر نحو المستقبل.