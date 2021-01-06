الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تتجسس عليك!

حذرت الوكالة الألمانية للاتصالات الشبكية من أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تتجسس على المستخدم، مثل ألعاب الأطفال الذكية، التي يمكنها تسجيل وإرسال الصور؛ حيث يمكن أن تقع هذه التسجيلات في أيدي القراصنة، مما يشكل تهديدا على الخصوصية.

ولا يُقصد هنا الألعاب أو الدمى، التي تجيب على الطفل دون الحاجة لإنشاء اتصال بشبكة الإنترنت أو نقل البيانات لخوادم الشركة المنتجة أو أي طرف ثالث.

ويشمل هذا التحذير أيضا المنتجات التقنية الأخرى مثل الساعات الذكية، والتي يمكن أن يتم فيها تنشيط الميكروفون أو الكاميرا دون شعور مرتديها.

وينطبق الأمر ذاته على أجهزة التعقب، التي تستخدم في تعقب المركبات في حالة السرقة مثلا، والتي تقوم على تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية (GPS) أو الاتصالات الجوالة (GSM).

ولحماية الخصوصية ينصح الخبراء الألمان كل مَن يرغب في اقتناء أجهزة ذكية وإدراجها في الشبكة المنزلية وأنظمتها بالتحقق من أوصاف المنتج وإرشادات التشغيل والاطلاع على بنود حماية البيانات والتطبيقات المرتبطة بها.