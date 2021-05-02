"الأحرار" ينتقد البحث عن مبررات واهية للفشل

"الأحرار" ينتقد البحث عن مبررات واهية للفشل
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 2 ماي 2021 - 13:02

عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية المحادثة المصورة، تدارس خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية، حيث استهل بالوقوف عند ورش الحماية الاجتماعية الذي أشرف عليه الملك محمد السادس، واصفا إياه بـ”الثورة الاجتماعية”، معتبرا أنه لبنة أولى في مسار بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لمغرب التمكين ولعدالة اجتماعية حقيقية، ويعزز فرص الإنصاف والمساواة بين كل مكونات المجتمع، ويضع المغرب ضمن مصاف دول الرعاية الاجتماعية، كما يضع الإنسان المغربي في مقدمة وأولويات السياسات العمومية المستشرفة للمستقبل.

ودعا المكتب السياسي، في بلاغ له توصلت به هسبريس، إلى صيانة هذا الورش الهيكلي والعمل على تنفيذه بكل ما يلزم من الجرأة والفعالية والنجاعة، مغتنما مناسبة عيد الشغل لتقديم تهانيه لكل الطبقة الشغيلة، “متمنيا لها تحقيق المزيد من المكتسبات”. كما “حيّا عاليا نضالات الحركة النقابية ببلادنا ومساهمتها الكبيرة في كل المحطات الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء التي انخرطت فيها المملكة”.

وارتباطا بما بات يعرف بقضية زعيم جبهة البوليساريو الذي انتحل صفة مغايرة لتمويه العدالة وللدخول إلى التراب الإسباني، نوه المكتب السياسي بالموقف الحازم للمملكة المغربية في رفضها كل محاولات الإفلات من العقاب التي دأب عليها زعيم الكيان الوهمي، كونه أقل مبدأ من مبادئ ومرتكزات العدالة الكونية، داعيا إلى ضرورة تقديمه للمحاكمة.

وفي هذا الإطار، ندد المكتب السياسي لـ”التجمع” بالجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها قياديو ما يسمى بالجبهة، مؤكدا على حقوق ضحاياها الثابتة التي لا يطالها التقادم، داعيا كل الضمائر الحية إلى تيسير السبل وبذل الجهود حتى يأخذ مسار العدالة مجراه الطبيعي، وكل القوى الحية إلى ممارسة واجبها في فضح كل الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها قادة الكيان الوهمي على امتداد أربعة عقود.

وعلاقة بما أثير حول العمل الإحساني الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني، لا سيما خلال الشهر الفضيل، و”الذي للأسف تحاول أطراف سياسية تركت كل إكراهات بلادنا ومشاغل مواطنينا، لتنبري في محاولة بئيسة للضرب في قيم الإحسان الأصيلة التي جبل عليها المغاربة ودأبوا على ممارستها كل حسب موقعه وإمكانياته”، عبر المكتب عن استغرابه من “توقيت هذا الردة غير المبررة، لا سيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على أسس العمل الاحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن”، وحيّا “كل فاعلي الخير من أشخاص وهيئات وجمعيات مدنية وقفوا إلى جانب المواطنين في أزمتهم”، معبرا عن اعتزازه وفخره بالرصيد الإنساني اللامادي للمغاربة المبني على قيم الجود والبذل والعطاء.

وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي أن التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن يسمح لأي كان أن يمارس الابتزاز والإرهاب الفكري أو أن يقدم له الدروس، لأن تاريخه السياسي ناصع البياض لم يسجل قط أنه سخر فيه الجانب الجمعوي، أو جمع بينه وبين الجانب السياسي، لخدمة أجندات سياسوية، و”بهذه المناسبة، يذكر من ألِفَ على استعمال المال العام في حملات للتسويق لحزبه أو لتلميع صورته، أن مثل هذه الأساليب الدنيئة لم تعد تنطلي على أحد”.

وشدد البلاغ الحزبي على أن محاولة الركوب على قضايا من قبيل الإحسان لربح تعاطف كاذب أو لشيطنة طرف سياسي دون غيره، لا تعدو أن تكون صيحة في واد، “لأن الوطن اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أفكار وبرامج سياسية طموحة تساير الأوراش الملكية الكبرى كورش الحماية الاجتماعية لتعزيز التمكين الاجتماعي للمواطنين، عوض البحث عن مبررات واهية لتبرير الفشل في القيام بواجب الاقتراح والترافع”.

كما قدم محمد بوسعيد عرضا يتعلق بالبرنامج التواصلي مسار المدن، تناول فيه حصيلة الإعلان عن مخرجات هذه العملية التواصلية غير المسبوقة، يضيف البلاغ، حيث تم التواصل مع المشاركين في هذا البرنامج الوطني المنتمين لسبعة وثلاثين مدينة.

 وفي هذا الإطار، نوه المكتب السياسي بعمل المنسقين الجهويين والإقليمين وكل الهيئات الموازية في سبيل إنجاح هذا البرنامج، مجددا دعوته إليهم للانخراط أكثر مستقبلا لاستكمال المدن المتبقية والإعلان عن إخراج كتاب تركيبي يضم كل خلاصات المدن.

وعلاقة بالمادة 21 من النظام الأساسي والمادتين 17 و18 من النظام الداخلي للحزب، تقرر تعيين كل من عبد الرحمان مجدوبي منسقا بإقليم جرادة، ومحمد جمال الدين منسقا بإقليم فجيج، وصالح حنين منسقا بإقليم الفقيه بن صالح، ويوسف شيري منسقا بإقليم ورزازات.

التجمع الوطني للأحرار العمل الخيري عزيز أخنوش ورش الحماية الاجتماعية

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‫تعليقات الزوار

111
  • هشام جبري
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:10

    المعارضة في جماعة عين السبع تتهم الرئيس حسن بنعمر عن حزب الأحرار بنهب أموال عن طريق حفلات وعمليات إعذار وهمية وتفويته محل عمومي لإبنه والقضية منذ سنة في المحكمة ويتم تأجيلها كل مرة

    19
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  • رشيد
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:13

    الاحرار هو الحل.. خاصينا كفاءات اللي ممكن تمشي بالمغرب للقدام، و كفاءات ناجحة في المجال الاقتصادي و المالي و عندها علاقات مع صناع القرار على المستوى الوطني و الدولي

    -39
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  • انا
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:13

    مغرب التمكين شعار سيضحك به على المغاربة عقد من الزمان كما ضحك عليهم بشعار دولة الحق و القانون عقود عديدة

    18
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  • ايمان
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:13

    منذ ان تولى عزيز اخنوش رئاسة الحزب أصبحنا نرى حزبا سياسيا جديدا له، بإستراتيجية عمل جديدة و متجددة، و جميع الهياكل خدامة

    -31
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  • تايكة غرماد
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:14

    ماذا يمكن ان يبرر به هذا الحزب فهو مشارك في حكومات البلد منذ اربعة عقود يعني تواطء في تدمير التعليم والصحة والخدمات وتدمير الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة وانهيار مقومات وجود دولة ومجتمع !!
    باركة من تغطية الشمس بالغربال ومحاولة تحويل الراي العام والاستهزاء من ذكاءه الشعب اصبح يعرف ما يجري ويقع وحقيقة الاشياء !!
    Cessez de taper sur les autres sans présenter aucun programme aucune idée pour sortir le peuple de la tragédie de l’échec !!
    باز !!!

    20
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  • ابراهيم
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:14

    لا يمكن الحديث عن حزب التجمع الوطني للاحرار بدون ذكر اسماء وازنة مشهود لها بكفاءتها في العلوم و الحقوق و التجارة و الاقتصاد.

    -28
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  • Med
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:17

    حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشباب

    -16
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  • ليلى
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:17

    حزب التجمع الوطني للاحرار يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.

    -17
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  • Amal
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:17

    حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول لا يعرف ما معنى الهزيمة يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة

    -16
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  • Ahmed
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:17

    حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بالعمل والاصلاح و ارادته القوية للعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب

    -12
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  • Karim
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:18

    حزب الاحرار معروف بصدق خطابهم و وضع المواطنين ومصلحة الوطن من اهتمامته

    -16
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  • حسن
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:18

    المستقبل ينتظر حزب التجمع الوطني للاحرار، التنظيم المحكم الذي بدأه الحزب سيؤتي ثماره في القادم من الايام.

    -13
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  • هبة
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:18

    المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار

    -13
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  • Samir
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:18

    حزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهدف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه للصحة و التعليم و الشغل

    -15
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  • صفاء
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:18

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة

    -15
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  • أيوب
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:18

    الاحرار واعي بأن نجاح اي تنظيم سياسي رهين بعمله وانتاجيته طيلة السنة. بما في ذلك القرب من المواطنين و الانفتاح على الاطياف السياسية الأخرى سواء بالداخل او الخارج.

    -11
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  • Safae
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:19

    التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و يواصل مساره بالعمل الجاد في معركة الاصلاح الكبيرة

    -12
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  • Nadine
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:19

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي بقياداته حزب ذو استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب

    -10
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  • احمد رضى
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:19

    المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة

    -11
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  • Hanan
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:19

    حزب الاحرار اعطى نفس جديد لسياسة في المغرب بالفعل نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب

    -11
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  • Medo
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:19

    الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب

    -11
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  • Samia
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:19

     أغراس أغراس ليس مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.

    -10
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  • عصام
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:19

    العمل و المعقول شعار اليوم و المستقبل، و هو شعار حي في قلوب كافة مناضليه و منتخبيه و سياسييه.

    -11
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  • Hana
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:20

    حزب التجمع تلوطني للاحرار من بين الاحزاب التي تستجيب لمطالب و طموحات الشباب

    -12
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  • Khalid
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:20

    الأحرار حزب يستحق الاحترام لأنه اعطى للمرأة مكانة متميزة ودافع عن حقها في التمثيلية والحضور السياسي والانتخابي

    -12
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  • Safia
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:20

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة و وضعه الشباب و المرأة ضمن اولوياته

    -11
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  • Aicha
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:20

    حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية و من بين الاحزاب التس ترقى لطموح المواطن و يضع المواطن وسط اهتمامه

    -11
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  • Monir
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:20

    حزب الحمامة حزب وطني ، دائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن

    -11
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  • Walud
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:20

    حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه

    -11
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  • غزل
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:20

    مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.

    -10
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  • Simo
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:21

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الكفاءات و الطاقات ينصت لهموم الشعب و يبحت و يقترح حلول معقولة للرقي بالمستوى المعيشي

    -10
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  • Fati
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:21

    حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم

    -8
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  • Salma
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:21

    التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى

    -9
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  • Soufiane
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:21

    الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول ليس مجرد شعارات

    -10
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  • Mina
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:21

    حزب الاحرار يحمل برنامج يخدم الشباب المغربي ويستحضر مصلحة الوطن قبل كل شيء

    -10
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  • Hind
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:21

    اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة

    -10
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  • Walid
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:21

    هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة

    -10
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  • Mouna
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:22

    الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط

    -10
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  • أميمة
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:22

    اخنوش ممحتاجش لجود باش أكون قاعدة انتخابية.. و هو فعل الخير فيه اصل من جد لجد، هو دابا مزال غادي فنفس الطريقة، عاد المساهمة ديالو الكبيرة فأزمة كورونا ملي ساهم ب 100 مليار سنيتم لفائدة صندوق كورونا. الله اخلف و خلاص

    -9
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  • Fatiha
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:22

    استراتيجية محكمة تقدم وصفات واقعية لما يعانيه المغاربة، و يتعايشون معه بإستمرار. و بالتالي فما يلزم هو العمل و المعقول لتنزيلها على ارض الواقع

    -10
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  • Zayna
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:22

    التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    -10
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  • Hassan
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:22

    جود دارت خدمة اللي مقدرتش تديرها PAM و PPS و ISTI9LAL مجموعين

    -8
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  • Sana
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:22

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

    -9
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  • Karima
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

    -10
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  • Mariam
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا بشبابه واصلوا وفقكم الله

    -9
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  • البشير
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    هذه دعوة لكل الأحزاب السياسية اللي بغات تخدم تدير بحال جود و تعطي قيمة للمواطن، و اعطيو للتساع للناس اللي محتاجة متاكل متسدش عليهم البيبان، راه المغاربة معروفين من زمان بالكرم ديالهم و التضامن بيناتهم، اما السياسة حاجة أخرى

    -10
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  • Walid
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع

    -9
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  • Halima
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الطاقات و الكفاءات فهذا الحزب أعطى قيمة للسياسة و أنقذها من الركود

    -9
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  • Souad
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة

    -8
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  • ليلى
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.

    -8
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  • أيوب
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    اللهم إنا هذا لمنكر، من يحمي المغرب من الشلاهبية الذي يطفؤن اي نور يظهر إلى الوجود، و يبخسون عمل الجمعيات و المؤسسات الكبيرة بحال جود.

    -1
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  • Saadlah
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:23

    حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن

    -8
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  • Salma
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:24

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب العمل و المعقول و هادشي اللي بغينا نتمنى لكم كل التوفيق

    -7
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  • Fatima
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:24

    من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب

    -7
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  • Habiba
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:24

    Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable

    -6
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  • Dada brahom
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:25

    التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    -7
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  • Salma
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:25

    مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية

    -8
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  • Najla
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:25

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الانفتاح و الإنصات مشكورون على مجهوداتكم يا أحرار.

    -7
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  • Zahra
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:25

    Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis

    -7
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  • Sawasen
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:25

    الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن

    -7
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  • Laila
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:25

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب غني عن التعريف بمبادراته البناءة و عمله المتقن دمتم متالقين يا أحرار.

    -7
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  • said
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:25

    اظن ان حزب الاشرار او الاحرار برئاسة اخنوش له العديد من المأجورين والمرايقية امثال بعض المعلقين الذي يروجون للأكاذيب والتطبيل لحزب مثل باقي الاحزاب لم يفعل غير المشاركة في دفع البلد نحو الأسوء فلن تحجبوا الشمس بالغربال. فكل الاحزاب نسخة واحدة. فكم تقاضيتم مقابل دفاعكم عن الظلم ام انتم كاري حنكو. ارجو النشر

    4
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  • Wafa
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:26

    حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس

    -6
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  • Amine
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:26

    Nous sommes très fiers de ce parti qui a tant donné d initiative et de nombreux succès

    -4
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  • Salwa
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:26

    ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل…

    -7
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  • Saadia
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:26

    Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis

    -6
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  • Nassim
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:26

    Nous sommes très fiers de ce parti qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens

    -6
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  • Hamza
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:27

    Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens chers Rnistes vraiment vous êtes les meilleurs

    -6
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  • Chaima
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:27

    le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses

    -6
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  • وعزيز
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:27

    نصحية لكل الذين يتحدثون للجمهور….

    احتفظوا بتسجيلات…. لما تقولون…..

    و استمعوا إلى قلتم

    مرة مرة……

    للتذكر فقط.

    بعض الأحيان ننسى الشعارات…..

    بعد أن يتغير السياق الذي قيلت فيه…

    1
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  • ابو زيد
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:27

    أحسنوا إلينا بعدم احتكار اسعار المحروقات!!
    أحسنوا إلينا بتخفيض اثمنة السمك على الاقل في مستوى اثمنة تصديره!!
    أحسنوا إلينا بعدم تزكية اسماء لا تزكية لها في الشارع!!
    أحسنوا إلينا ببقاء مول الخزين في محال تجارته و ترك السياسة!!
    أحسنوا إلينا بمحاربة الرشوة و الفساد!!
    أحسنوا إلينا بعدم اقحام مصالحنا في مرادكم!!
    اما إحسان المواسم فلم يكن حلا بل اصبح عاهة!!

    5
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  • Souad
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:28

    مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية

    -6
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  • Hatim
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:28

    Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes

    -6
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  • Youssef
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:28

    نحن جد فخورين بهذا الحزب المعطاء و المنصت و الخدوم الذى انقذ الساحة السياسية من الركود

    -5
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  • Chouaib
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:28

    كلكم أمل و عمل يا أحرار فعلا نفتخر بهذا المستوى اللي وصلتوا ليه

    -3
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  • Karima
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:28

    حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية

    -3
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  • Hicham
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:29

    La caravane libérale continue de briller le long du chemin et se soucie également des problèmes de la jeunesse et défend son droit d’agir et de présence politique

    -2
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  • Zayna
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:29

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة

    -3
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  • Salma
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:29

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

    -3
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  • Khaoula
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:29

    Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays

    -2
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  • CONTREBANDE DU POISSON
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:30

    Quid de la contrebande du poisson qui touchent les ports marocains et qui permet à des mafieux de s’enrichir illégalement sur le dos des pêcheurs, de l’état et du citoyen? KABIROKOUM ALADI 3ALAMAKOUM A SIHR a refusé de répondre à cette question il y a quelques semaines à SAFI, Il est son. De mèche avec ces mafieux, et dire que dans quelques mois, il sera propulsé PREMIER SINISTRE DU MAROC. ALLEZ LES MOCHES INFORMATIQUES D’ALACHRAR AU BOULOT: DISLIKEZ, DISLIKEZ, DISLIKEZ

    2
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  • Medo
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:30

    التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك

    -3
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  • Fatima
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:30

    Le parti du RNI mérite d’être couronnée de succès lors des prochaines élections, car elle a vraiment donné le maximum et s’est occupée des questions de santé, d’emploi, d’éducation des citoyens et la liste est longue.

    -2
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  • Khalid
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:30

    التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    -3
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  • Walud
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:31

    لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.

    -3
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  • Saad
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:31

    حزب الأحرار يتبع منهجية جد رائعة نحن على املا كبيرا بان حزب الحمامة سيحقق نجاحا راائعا

    -3
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  • Fati
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:31

    حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه

    -3
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  • Hind
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:32

    الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب

    -3
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  • mbarak
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:36

    عن اي انصاف وعن اية مساواة تتحدث السي عزيز ؟ عن 17 مليار درهم ام عن السردين ب 30 درهم ؟ اتقوا الله في المغاربة! فلن تأخذوا معكم الا متري قماش وحنوط واليد اليمنى فوق اليسرى إن كان ذلك على الأكثر .

    4
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  • نجوى
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:39

    حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب السياسية ان لم نقل الوحيد الذي اهتم بالمرأة و بالشباب المغربي بل وخصص لهم هيكل موازي في الوقت الشباب عند الأحزاب الأخرى هو فقط مستعمل للديكور و الشعارات و الزواق

    -3
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  • طارق
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:40

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف

    -3
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  • جمال
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:40

    حزب الحمامة من الأحزاب السياسية اللي نقدرو نقوولو علييه لمع بريقه في فترة قصيرة حيث برهن لعموم المغاربة أن الممارسة السياسية ليست فقط شعارات أو حملات انتخابية لكن العمل و المزيد من العمل للوصول إلى النتائج المرجوة

    -3
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  • منال
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:41

    الأحرار حزب قدير و مقامو عاالي بكفاءاته و رجالاته و نساءه اللي فيهوم حس الوطنية و المسؤولية لبناء بلادنا

    -3
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  • يوسف
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:41

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب ولاد الناس شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث

    -3
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  • سميرة
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:42

    حزب الحمامة رسم لنفسه مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع

    -2
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  • زهرة
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:42

    لن يختلف إثنان على أن هاد الحزب إستثمر إستثمارا إيجابيا في منخرطيه و المؤمنين به و يدعمهم بكل الوسائل الممكن

    -1
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  • حميد
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:43

    حزب الحمامة جعل دائما مصلحة الوطن فوق كل مصلحة و يهتم بشأن المواطنين رجالا ونساء لهدا نجده دائما يشيد بالشباب و النساء في كل برامجه سواءا الإنتخابية أو العملية

    -1
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  • مريم
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:43

    تأسس حزب التجمع الوطني للأحرار على مبدأ النهوض بالمشاركة الفعالة والواعية للنساء في الحياة السياسية عامة وبالخصوص في العملية الإنتخابية تصويتا وترشيحا و ساهم في فتح النقاش حول مداخل المشاركة السياسية الواسعة للمرأة في كل بقاع الوطن في كلا الوسطين الحضري و القروي بكل السبل الممكنة لتجاوز العراقيل السوسيواجتماعية و تحديات التنمية

    -1
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  • وليد
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:44

    مذكرة حزب الحمامة تترجم المبادئ القوية للحزب على أرض الواقع فمنذ اليوم الأول راهن الحزب على النساء و الشباب و هاهو اليوم يستمر في النظال

    -1
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  • سومية
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:45

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب الموعود انشاء الله لانه يشتغل بدكاء وبكل جد واجتهاد

    -1
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  • saadi
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:45

    الديمقراطية ولا العدالة ليستا في البلاد ولاتطمحوا بهما ابدا لان الشعب مكلخ عندما ترونا الاساتدة يقطعون الطروق ويطالبون دائما بالزيادة ونصف الشعب في الفقر المدقيع مادا نقول فصوت للاحرار لان الحزب عندو اليد مع متحكمين في جميع اومور المملكة ولاتنظرون في اي حزب الا الشر

    0
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  • احلام
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:46

    ليس هناك حزب قوي بكفائة حزب التجمع الوطني للاحرار على الساحة السياسية

    -1
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  • امير
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:46

    حزب التجمع الوطني للاحرار كيستحق الصدارة بالفعل قوته تكمن في الطاقات الشبابية التي شعارها العمل والمعقول

    -1
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  • الصنهاجي
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:47

    حلوف كرموس الا سمعتي الهدرة تقول احنا فالنرويج او ما شبه والا قلبتي على الحقيقة غتصبهم اكبر منافقين فالعالم

    0
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  • اسماء
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:47

    حزب التجمع الوطني ككل بشبيبته وقيادته حزب متماسك مع بعضه واتى باستراتيجية محكمة ودينامية قوية لانه مصر على النجاح ومواصلة المشوار انجازاته بدات تعطي تمارها بالتوفيق انشاء الله

    0
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  • حميد
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:47

    حزب تجمع الوطني للاحرار حزب قادم وبقوة حزب لكنتضرو منو كل خير الحزب الوحيد من بين الاحزاب الموجودة الان فساحة لخدام بلا نفاق ابلا زواق لكيقول عكس هاد الكلام غير مبغى البلادو الخير

    0
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  • امل
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:48

    انا كمواطنة مغربية كنشوف حزب التجمع الوطني للاحرار هو المنقد لكنتسنوه حنى المغاربة هو لبان ليا باقي خدام انجزاته وتحركاته في الميدان تتكلم عنه

    0
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  • احمد
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:49

    السيد عزيز اخنوش رجل ناجح في جميع المجالات وله تجربة كبيرة ومند تراسه حزب التجمع الوطني للاحرار نلاحظ استراتيجية جديدة وديناميكة ناجحة ساهمت في جعل حزب الحمامة يحتل الصدارة في الساحة السياسية

    0
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  • كريم
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:49

    حزب التجمع الوطتي للاحرار حزب يشتغل بدينامية محكمة ويسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة وهده الميزة التي يتميز بها وتفتقرها باقي الاحزاب

    0
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  • اشرف
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:50

    العمل والمعقول شعار حزب التجمع الوطني للاحرار وهدا ما يتميز به وتحركاته في الميدان تأكد دالك

    0
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  • ابراهيم
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:50

    حزب الحمامة مرة اخرى يبرهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن

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