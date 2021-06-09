أسالت المباراة الودية للمنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، التي جمعته أمس الثلاثاء بضيفه “البلاك ستارز” الغاني، الكثير من المداد؛ إذ عبرت الجماهير المغربية عن عدم رضاها عن الأداء الباهت لرفاق حكيم زياش رغم فوزهم بهدف نظيف.
وقالت فئة عريضة من متابعي الكرة الوطنية إن الأداء الذي ظهر به المنتخب الأول لا يبعث على الاطمئنان قبل “الكان” القادم والمباريات الإقصائية الهامة التي تنتظره، وهو ما جعل الخوف يتسلل إلى الشارع الرياضي الذي يمني النفس بأن يتابع منتخبا بشخصية قوية على جميع المستويات والأصعدة، لتفادي تكرار “الخيبات” والإقصاء المبكر خلال نهائيات “الكان” المقبل.
وجاء في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن “المنتخب الوطني لم يعد يقنع خلال المباريات الودية، فما بالك باللقاءات الرسمية؟”، وهو ما يدق ناقوس الخطر لدى كتيبة البوسني وحيد خاليلوزيتش الذي لم يتمكن من تشكيل نواة منتخب قوي حتى الآن.
وذهبت تعاليق أخرى إلى حد المقارنة بين المنتخب الحالي الذي يشرف عليه وحيد، والسابق بقيادة الفرنسي هيرفي رونار، مشيرة إلى أن المدرب البوسني لديه العديد من اللاعبين المتألقين في القارة العجوز و”البطولة برو”، ومن غير المنطقي أن لا يشكل منتخبا قويا يعطي إشارات على أنه قادر على التتويج بـ”الكان”.
وتمكن المنتخب الوطني من الفوز بهدف دون مقابل على منتخب غانا، خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، والتصفيات المؤهلة إلى “مونديال” قطر.
يشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض لقاء وديا ثانيا في الـ12 من يونيو الجاري أمام بوركينا فاسو، على أرضية الملعب نفسه.
هادي مكنعتبرهاش فرقة حتشي لعاب مكيبين على روح المواطنة غير لي حمق لي تفرج فيهوم
أتمنى ألا أكون متشائما أكثر من اللازم…. مع هذا المدرب سنغيب عن الكان وعن كأس العالم..لهذا يجب تدارك الموقف قبل فوات الاوان
لقد تعودنا على الادأت الباهت اجمل منتخب مغربي منتخب 1986 ايام الجميلة فرجة وفرحة
كمشجع لأسود الأطلس أناشد السيد القجع إعادة التعاقد مع المدرب هيرفي رونار
الأداء الباهت لـ”الأسود” يغضب الجماهير المغربية….انها خطة المدرب Mr Bean
(مستر بين)….جميع خططه حمقاء….نريد مدرب مغربي قوي الشخصية و ماهر في افكاره الكروية….
خير الكلام ما قل وذل : سير العب انت
حتى حاجة ما ولات تعجب بنادم
المغرب غلب c est bon.
المنتخب بهذا الأداء إهدار للمال العام ولن يذهب بعيدا وفي الاخير نخرج بخفي حنين. ككل مرة؟؟؟!
للأسف لو لعب نادي من البطولة الوطنية لكان الانتصار بحصة عريضة جدا و أداء عالي،لكن مع هذا المنتخب الذي لا يقدم الأداء رغم الميزانية الضخمة و الرواتب الخيالية التي يتقاضاها المدرب و اللاعبين و الطاقم الكبير…. و يبقى هذا المنتخب الفاشل بدون لقب منذ السبعينات
Entraîneur national dégage s il vous plaît avant que la Maroc ne soit eleminé
للأسف افتقدنا القتالية اي كانت مع رونار. مدرب خارج التغطية و حجي دائما جالس، لا اعرف ما محله من الاعراب. لم نر اي جملة تكتيكية. الاعبون في نزهة و سياحة شكون بحالهم. عنداك شي واحد يقولي مباراة ودية. الترتيب العالمي محسوب و كي ساعد في القرعة. ها العار بغينا عقلية الالمان لي ربحو ب سبعة في ماتش ودي.
مدرب الجيش البلجيكي قادر على بناء منتخب قوي يمزج بين المحلي والمحترف ..وحيد إنتهى وإنتهت صلاحيته …أنا من الذين ساندو المناداة عليه بسبب تجربته مع الرجاء لكن نسينا أن الرجاء وقتها كانت مكتملة ولا تحتاج لمدرب أصلا في البطولة وقتها…يجب طرده لعجرفته وتخلفه الذهني
لقد قلناها منذ تم الاعلان عن حاليلوزيتش مدربا للمنتخب المغربي.. لي جرب المجرب عقلو مخرب.. وقلنا انها فقط مضيعة للوقت والمال.. وسنكتشف بعد ان نخسر اكثر من مليار على مدرب لا يقدم اي اضافة باننا دخلنا فحيط..
المنتخب المغربي يلزمه مدرب بروح وطنية.. وليس مدرب يورط من اختاره في تصريح غير مسؤول وغبي يقول الكثير عن جهله الكبير بالمغرب والمغاربة..
واش كل عام غدي نبقاو نبيعو القرد أو نضحكو على من سراه .براكا
كون كان اداء باهث تقولوا راه تايجيو غير يديوزوا الصيف لابغيتوا هادشي يتبدل خاص اولا يتحيد داك حجي لي هو سباب فكلشي…ويجي ي مدرب كيبغي بلادوا
المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين مرموقين قادرين على التأهل إلى كأس العالم والفوز بالكان إنما المشكل في المدرب لدا يجب تغييره في اقرب وقت ممكن وقبل فوات الأوان. فمند ان توليه تدريب الفريق وهو في أسوأ الاحوال.
المشكل كله طالع من الجامعة الاختيارات العشوائية للمدربين و التقنيين بالاظافة الى الروح القتالية للاعبين حيث لاحظنا انعدام الروح الوطنية وحب القميص عند اللاعبين … على الجامعة ان تتحرك قبل فوات الاوان….
النقطة المضاءة هي حراسة المرمى،خط دفاع لاباس به،وسط ميدان اقل من المتوسط ،هجوم ضعيف وبا التالي فانه منتخب مرتبك وبطيء وهناك عدم التواصل والانسجام بين خط الوسط والهجوم بين النجوم .
Notre équipe nationale mérite un meilleur entraîneur. on n’a encore vu aucune amélioration dans le style du jeu.
السلام عليكم اخواني منتخب ضعيف ومدرب اضعف منه بكثير المرجو اعادت النظر قبل فوات الاوان
مدرب دون المستوى
شخصية ضعيفه
من الأحسن البحت عن مدرب في المستوى
نتوفر عن احسن اللاعبين لا يخصهم الا لمسة
المدرب
لو كان الشعب يهتم بحقوقه وواجباته مثل ما يهتم بكرة القدم، لكنا قد قطعنا اشواطا مهمة بين الدول الساءرة في طريق النمو.
سبحان الله كل من له نصيب من الكعكة في هذا الوطن أداؤه باهت ليس المنتخب لوحده بل كل من كان محظوظا واحتل منصبا سواءا في الرياضة في الفن في السياسة بل حتى في الوظيفة العمومية فالاداء باهت دائما علينا أن نهدر الوقت والمال والجهد الكثير لننجز عملا معينا في حين أن هذا العمل لا يحتاج إلى كل ذلك الوقت والمال والجهد الكثير لننجزه لكن من هم في منصب المسؤولية عندنا لا تهمهم مصلحة الوطن والمواطنين بقدر ما تهمهم مصلحتهم الشخصية كمواطن مغربي عايشت هذه الظاهرة ذائما نحرم حتى من لحظات قد تكون جميلة في حياتنا نستمتع بها لكن فئة قليلة تستفيد والغالبية ليس الحق حتى بفرحة عابرة تنسيه هموم الحياة وأعبائها ولكن عزاؤنا يبقى في دوام الحال من المحال وكلامي مع ماليه بالدارجة والسلام.
النمودج الحالي ألذي بدأ منذ سنوات بالاعتماد على اغلبية لاعبي بطولات أروبا أبان عن فشله رغم ذلك يتعنت من بيدهم الامر بالاستمرار بالنموذج الفاشل بكل المقاييس عِوَض الاعتماد على لاعبي الفرق الوطنية التي تلعب بطولات أفريقية ولاعبين مثلا الذين يحترفون في مصر بالاضافة الى تدعيم الفريق بثلاثة او أربعة لاعبين من أوروبا مثلا حاليا هناك الحارس بونو واللاعب اشرف حكيمي وزياش ولاعب بلد الوليد !! بلإضافة الى الاعتماد على ناخب وطني
اما ان تستدعي كل من يريد الاستجمام والسياحة ولن يتأقلم ابدا مع الأجواء الافريقية فلا يمكن ان يستمر هذا العمل فسوف لن يؤدي لشيء !؟
عملية استيراد اللاعبين الذين نشأوا في أروبا مشروع فاشل !!
انتهى الكلام
Le problème est clairement bien défini: l’entraîneur est une calamité. Lakjaa ne doit pas trop attendre pour limoger ce vieillard. Avec Hervé Renard l’équipe nationale était largement plus agressive et plus dominante
لا أعلم كم يحتاج هذا المدرب الهرم من الوقت لتشكيل نواة الفريق.. اعتمد على لاعبين لا تمنح لهم إلا دقائق معدودة في فرقهم.. لو شكل منتخبا من لاعبي الوداد والرجاء لكان أداؤه أفضل من هذا المسخ الذي شكله المدرب وفريق عمله الفاشل
حلم المنتخب الجزائري حاليا هو ان يقابل المنتخب المغربي في مبارة ما. باش اردو لينا داك 4-0 للي عطيناهم
اداء فاشل بمعنى الكلمة
حسين عموتة هو المدرب المناسب للمنتخب
في الحقيقة هدا هو المنتخب المغربي بلا زواق يلعب بفعالية و قتالية ضمنه عناصر من البطولة المرجو تشجيع هاد الفريق .افضل هاد المدرب يتفوق على رونار كان كيجيب غير الشرف و العجزة الاحمدي درار ووووو.
هاااا العار،متبقاوش في تعالقكوم تقولو *الاسود* لا علاقة، لن نرا لا كاس افريقيا و لا كاس العالم، من رابع المستحيلات…….و شكرا
عل الجامعة إقالة هذا المدرب والتعاقد مع مدرب جديد قادر على إعطاء الإضافة للمنتخب الوطني
حجي هو سبب المشاكل
يجب الاستغناء عنه
هذه مقابلة ودية يعني ودية لٱخنبار تقنيات الاعبين أعتقد. في المقابل منتخب وطني يخصه مدرب وطني . تيقوا في كفاءتكم الوطنية وٱعطوعا فرصة وٱصبروا عليها و كفى تبخيس الكفاءات الوطنية فهي تحمل حماسة الوطن أكثر من غيرها . لن يحمل مشعاله أكثر إلا أبنائه البررة.
وزينة ديك القضية ديال لم يعد المنتخب يقنع …و متى كان هذا المنتخب مقنعا …دائما نفس الأخطاء و نفس الكلام …أتمنى أن ينهزم في جميع المباريات لأن ميزانيته تفوق نفقات شعب بأكمله خلال سنة ….و كلما فاز كلما زادت النفقات من جيوب الشعب ….بلا فائدة ..حتى ولو فاز بكأس المجرة او كأس الدنيا و الآخرة ..فلا فائدة منه…أتمنى له المزيد من الانحطاط و التقهقر…
أعتقد جازما أن المدرب المغربي لو وضعت فيه الثقة سيحقق نتائج مهمة .. ولن يكلف المنتخب ماديا،عكس المدرب الحالي 100 مليون شهريا وامتيازات السكن والسيارة والبريمات ونتاءج باهتة..حتى اذا ارادوا الاستغناء عنه سيكلفهم ماديا..
مدرب فاشل هذه المرة سيقضي المغرب من تصفيات كأس العالم و ايضا كأس الأمم الإفريقية
هذا ماشي مستوى ديال كأس افريقيا
ملخص: المسابقات الافريقية و العربية نلعبو بلاعبين محليين
و المسابقات الدولية و العالمية نلعبو بلاعبين محترفين باوروبا
بصراحة أنا مع عودة هيرفي رونار