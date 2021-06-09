الأداء الباهت لـ"الأسود" يغضب الجماهير المغربية

الأداء الباهت لـ"الأسود" يغضب الجماهير المغربية
صورة: و.م.ع
الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:14

أسالت المباراة الودية للمنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، التي جمعته أمس الثلاثاء بضيفه “البلاك ستارز” الغاني، الكثير من المداد؛ إذ عبرت الجماهير المغربية عن عدم رضاها عن الأداء الباهت لرفاق حكيم زياش رغم فوزهم بهدف نظيف.

وقالت فئة عريضة من متابعي الكرة الوطنية إن الأداء الذي ظهر به المنتخب الأول لا يبعث على الاطمئنان قبل “الكان” القادم والمباريات الإقصائية الهامة التي تنتظره، وهو ما جعل الخوف يتسلل إلى الشارع الرياضي الذي يمني النفس بأن يتابع منتخبا بشخصية قوية على جميع المستويات والأصعدة، لتفادي تكرار “الخيبات” والإقصاء المبكر خلال نهائيات “الكان” المقبل.

وجاء في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن “المنتخب الوطني لم يعد يقنع خلال المباريات الودية، فما بالك باللقاءات الرسمية؟”، وهو ما يدق ناقوس الخطر لدى كتيبة البوسني وحيد خاليلوزيتش الذي لم يتمكن من تشكيل نواة منتخب قوي حتى الآن.

وذهبت تعاليق أخرى إلى حد المقارنة بين المنتخب الحالي الذي يشرف عليه وحيد، والسابق بقيادة الفرنسي هيرفي رونار، مشيرة إلى أن المدرب البوسني لديه العديد من اللاعبين المتألقين في القارة العجوز و”البطولة برو”، ومن غير المنطقي أن لا يشكل منتخبا قويا يعطي إشارات على أنه قادر على التتويج بـ”الكان”.

وتمكن المنتخب الوطني من الفوز بهدف دون مقابل على منتخب غانا، خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، والتصفيات المؤهلة إلى “مونديال” قطر.

يشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض لقاء وديا ثانيا في الـ12 من يونيو الجاري أمام بوركينا فاسو، على أرضية الملعب نفسه.

الكان المنتخب الوطني المغربي منتخب غانا وحيد خاليلوزيتش

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‫تعليقات الزوار

38
  • omare_2311
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:19

    هادي مكنعتبرهاش فرقة حتشي لعاب مكيبين على روح المواطنة غير لي حمق لي تفرج فيهوم

    20
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  • عبدالله
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:19

    أتمنى ألا أكون متشائما أكثر من اللازم…. مع هذا المدرب سنغيب عن الكان وعن كأس العالم..لهذا يجب تدارك الموقف قبل فوات الاوان

    31
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  • mario
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:20

    لقد تعودنا على الادأت الباهت اجمل منتخب مغربي منتخب 1986 ايام الجميلة فرجة وفرحة

    21
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  • Akram
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:20

    كمشجع لأسود الأطلس أناشد السيد القجع إعادة التعاقد مع المدرب هيرفي رونار

    22
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  • علي نايت عمر
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:21

    الأداء الباهت لـ”الأسود” يغضب الجماهير المغربية….انها خطة المدرب Mr Bean
    (مستر بين)….جميع خططه حمقاء….نريد مدرب مغربي قوي الشخصية و ماهر في افكاره الكروية….

    12
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  • كمال
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:23

    خير الكلام ما قل وذل : سير العب انت
    حتى حاجة ما ولات تعجب بنادم
    المغرب غلب c est bon.

    -27
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  • younes
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:23

    المنتخب بهذا الأداء إهدار للمال العام ولن يذهب بعيدا وفي الاخير نخرج بخفي حنين. ككل مرة؟؟؟!

    17
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  • متتبع
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:23

    للأسف لو لعب نادي من البطولة الوطنية لكان الانتصار بحصة عريضة جدا و أداء عالي،لكن مع هذا المنتخب الذي لا يقدم الأداء رغم الميزانية الضخمة و الرواتب الخيالية التي يتقاضاها المدرب و اللاعبين و الطاقم الكبير…. و يبقى هذا المنتخب الفاشل بدون لقب منذ السبعينات

    12
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  • lemaroquono
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:25

    Entraîneur national dégage s il vous plaît avant que la Maroc ne soit eleminé

    1
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  • Red pen
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:25

    للأسف افتقدنا القتالية اي كانت مع رونار. مدرب خارج التغطية و حجي دائما جالس، لا اعرف ما محله من الاعراب. لم نر اي جملة تكتيكية. الاعبون في نزهة و سياحة شكون بحالهم. عنداك شي واحد يقولي مباراة ودية. الترتيب العالمي محسوب و كي ساعد في القرعة. ها العار بغينا عقلية الالمان لي ربحو ب سبعة في ماتش ودي.

    9
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  • بنادم
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:27

    مدرب الجيش البلجيكي قادر على بناء منتخب قوي يمزج بين المحلي والمحترف ..وحيد إنتهى وإنتهت صلاحيته …أنا من الذين ساندو المناداة عليه بسبب تجربته مع الرجاء لكن نسينا أن الرجاء وقتها كانت مكتملة ولا تحتاج لمدرب أصلا في البطولة وقتها…يجب طرده لعجرفته وتخلفه الذهني

    -1
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  • تجريب المجرب
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:27

    لقد قلناها منذ تم الاعلان عن حاليلوزيتش مدربا للمنتخب المغربي.. لي جرب المجرب عقلو مخرب.. وقلنا انها فقط مضيعة للوقت والمال.. وسنكتشف بعد ان نخسر اكثر من مليار على مدرب لا يقدم اي اضافة باننا دخلنا فحيط..
    المنتخب المغربي يلزمه مدرب بروح وطنية.. وليس مدرب يورط من اختاره في تصريح غير مسؤول وغبي يقول الكثير عن جهله الكبير بالمغرب والمغاربة..

    4
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  • mohamed
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:28

    واش كل عام غدي نبقاو نبيعو القرد أو نضحكو على من سراه .براكا

    4
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  • الواقع
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:28

    كون كان اداء باهث تقولوا راه تايجيو غير يديوزوا الصيف لابغيتوا هادشي يتبدل خاص اولا يتحيد داك حجي لي هو سباب فكلشي…ويجي ي مدرب كيبغي بلادوا

    -1
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  • Mohamed
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:28

    المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين مرموقين قادرين على التأهل إلى كأس العالم والفوز بالكان إنما المشكل في المدرب لدا يجب تغييره في اقرب وقت ممكن وقبل فوات الأوان. فمند ان توليه تدريب الفريق وهو في أسوأ الاحوال.

    4
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  • حميدUSA
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:29

    المشكل كله طالع من الجامعة الاختيارات العشوائية للمدربين و التقنيين بالاظافة الى الروح القتالية للاعبين حيث لاحظنا انعدام الروح الوطنية وحب القميص عند اللاعبين … على الجامعة ان تتحرك قبل فوات الاوان….

    8
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  • عابر
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:30

    النقطة المضاءة هي حراسة المرمى،خط دفاع لاباس به،وسط ميدان اقل من المتوسط ،هجوم ضعيف وبا التالي فانه منتخب مرتبك وبطيء وهناك عدم التواصل والانسجام بين خط الوسط والهجوم بين النجوم .

    7
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  • Hicham
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:31

    Notre équipe nationale mérite un meilleur entraîneur. on n’a encore vu aucune amélioration dans le style du jeu.

    3
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  • عبدالله
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:31

    السلام عليكم اخواني منتخب ضعيف ومدرب اضعف منه بكثير المرجو اعادت النظر قبل فوات الاوان

    5
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  • darry
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:34

    مدرب دون المستوى
    شخصية ضعيفه
    من الأحسن البحت عن مدرب في المستوى
    نتوفر عن احسن اللاعبين لا يخصهم الا لمسة
    المدرب

    3
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  • جميلة العلوي
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:38

    لو كان الشعب يهتم بحقوقه وواجباته مثل ما يهتم بكرة القدم، لكنا قد قطعنا اشواطا مهمة بين الدول الساءرة في طريق النمو.

    3
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  • المصطفى
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:40

    سبحان الله كل من له نصيب من الكعكة في هذا الوطن أداؤه باهت ليس المنتخب لوحده بل كل من كان محظوظا واحتل منصبا سواءا في الرياضة في الفن في السياسة بل حتى في الوظيفة العمومية فالاداء باهت دائما علينا أن نهدر الوقت والمال والجهد الكثير لننجز عملا معينا في حين أن هذا العمل لا يحتاج إلى كل ذلك الوقت والمال والجهد الكثير لننجزه لكن من هم في منصب المسؤولية عندنا لا تهمهم مصلحة الوطن والمواطنين بقدر ما تهمهم مصلحتهم الشخصية كمواطن مغربي عايشت هذه الظاهرة ذائما نحرم حتى من لحظات قد تكون جميلة في حياتنا نستمتع بها لكن فئة قليلة تستفيد والغالبية ليس الحق حتى بفرحة عابرة تنسيه هموم الحياة وأعبائها ولكن عزاؤنا يبقى في دوام الحال من المحال وكلامي مع ماليه بالدارجة والسلام.

    2
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  • دادي راليف
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:40

    النمودج الحالي ألذي بدأ منذ سنوات بالاعتماد على اغلبية لاعبي بطولات أروبا أبان عن فشله رغم ذلك يتعنت من بيدهم الامر بالاستمرار بالنموذج الفاشل بكل المقاييس عِوَض الاعتماد على لاعبي الفرق الوطنية التي تلعب بطولات أفريقية ولاعبين مثلا الذين يحترفون في مصر بالاضافة الى تدعيم الفريق بثلاثة او أربعة لاعبين من أوروبا مثلا حاليا هناك الحارس بونو واللاعب اشرف حكيمي وزياش ولاعب بلد الوليد !! بلإضافة الى الاعتماد على ناخب وطني
    اما ان تستدعي كل من يريد الاستجمام والسياحة ولن يتأقلم ابدا مع الأجواء الافريقية فلا يمكن ان يستمر هذا العمل فسوف لن يؤدي لشيء !؟
    عملية استيراد اللاعبين الذين نشأوا في أروبا مشروع فاشل !!
    انتهى الكلام

    0
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  • Rachid
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:40

    Le problème est clairement bien défini: l’entraîneur est une calamité. Lakjaa ne doit pas trop attendre pour limoger ce vieillard. Avec Hervé Renard l’équipe nationale était largement plus agressive et plus dominante

    1
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  • محمدين
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:41

    لا أعلم كم يحتاج هذا المدرب الهرم من الوقت لتشكيل نواة الفريق.. اعتمد على لاعبين لا تمنح لهم إلا دقائق معدودة في فرقهم.. لو شكل منتخبا من لاعبي الوداد والرجاء لكان أداؤه أفضل من هذا المسخ الذي شكله المدرب وفريق عمله الفاشل

    1
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  • متطوع في المسيرة الخظراء
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:42

    حلم المنتخب الجزائري حاليا هو ان يقابل المنتخب المغربي في مبارة ما. باش اردو لينا داك 4-0 للي عطيناهم
    اداء فاشل بمعنى الكلمة

    -3
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  • البوهالي
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:43

    حسين عموتة هو المدرب المناسب للمنتخب

    -2
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  • حمودة
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:46

    في الحقيقة هدا هو المنتخب المغربي بلا زواق يلعب بفعالية و قتالية ضمنه عناصر من البطولة المرجو تشجيع هاد الفريق .افضل هاد المدرب يتفوق على رونار كان كيجيب غير الشرف و العجزة الاحمدي درار ووووو.

    -2
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  • Otto
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:48

    هاااا العار،متبقاوش في تعالقكوم تقولو *الاسود* لا علاقة، لن نرا لا كاس افريقيا و لا كاس العالم، من رابع المستحيلات…….و شكرا

    -1
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  • محمد
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:49

    عل الجامعة إقالة هذا المدرب والتعاقد مع مدرب جديد قادر على إعطاء الإضافة للمنتخب الوطني

    0
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  • hamid
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:51

    حجي هو سبب المشاكل
    يجب الاستغناء عنه

    0
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  • abdou.m
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:51

    هذه مقابلة ودية يعني ودية لٱخنبار تقنيات الاعبين أعتقد. في المقابل منتخب وطني يخصه مدرب وطني . تيقوا في كفاءتكم الوطنية وٱعطوعا فرصة وٱصبروا عليها و كفى تبخيس الكفاءات الوطنية فهي تحمل حماسة الوطن أكثر من غيرها . لن يحمل مشعاله أكثر إلا أبنائه البررة.

    -2
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  • ssamawiiiii
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:53

    وزينة ديك القضية ديال لم يعد المنتخب يقنع …و متى كان هذا المنتخب مقنعا …دائما نفس الأخطاء و نفس الكلام …أتمنى أن ينهزم في جميع المباريات لأن ميزانيته تفوق نفقات شعب بأكمله خلال سنة ….و كلما فاز كلما زادت النفقات من جيوب الشعب ….بلا فائدة ..حتى ولو فاز بكأس المجرة او كأس الدنيا و الآخرة ..فلا فائدة منه…أتمنى له المزيد من الانحطاط و التقهقر…

    -1
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  • yakoubi
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:53

    أعتقد جازما أن المدرب المغربي لو وضعت فيه الثقة سيحقق نتائج مهمة .. ولن يكلف المنتخب ماديا،عكس المدرب الحالي 100 مليون شهريا وامتيازات السكن والسيارة والبريمات ونتاءج باهتة..حتى اذا ارادوا الاستغناء عنه سيكلفهم ماديا..

    0
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  • العميري
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:54

    مدرب فاشل هذه المرة سيقضي المغرب من تصفيات كأس العالم و ايضا كأس الأمم الإفريقية

    0
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  • Berhoc
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:55

    هذا ماشي مستوى ديال كأس افريقيا

    -1
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  • الفااوسكار
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:55

    ملخص: المسابقات الافريقية و العربية نلعبو بلاعبين محليين
    و المسابقات الدولية و العالمية نلعبو بلاعبين محترفين باوروبا

    -1
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  • hero
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:59

    بصراحة أنا مع عودة هيرفي رونار

    0
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