الأردن تحظر النشر بخصوص قضية "الأمير حمزة"

أعلن بالأردن، اليوم الثلاثاء،قرار للنائب العام بعمان يقضي بحظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين؛ وذلك حفاظا على سرية هذه التحقيقات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال النائب العام، حسن العبدلات، إن حظر النشر سيكون إلى حين صدور قرار بخلاف ذلك، “ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”.