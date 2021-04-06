الأردن تحظر النشر بخصوص قضية "الأمير حمزة"

الأردن تحظر النشر بخصوص قضية "الأمير حمزة"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:59

أعلن بالأردن، اليوم الثلاثاء،قرار للنائب العام بعمان يقضي بحظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين؛ وذلك حفاظا على سرية هذه التحقيقات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال النائب العام، حسن العبدلات، إن حظر النشر سيكون إلى حين صدور قرار بخلاف ذلك، “ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”.

الأمير حمزة بن الحسين المملكة الأردنية حظر النشر خارج الحدود

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‫تعليقات الزوار

2
  • محمد من الناظور
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:13

    مع الاسف الشديد كن نتوقع تغير في الاردن بالتوفيق ان شاء الامير الجديد حمزة الشاب الطموح لديه كثير الكفاءة ليقدمه لشعبه المقهور .

    -8
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:25

    العائلة الملكية تصالحت فيما بينها. لكن ورطت معها الحكومة ورئيس الاركان..الذين روجوا اتهامات ضد أخ الملك على الملء

    5
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