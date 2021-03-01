مملكة الأردن تفتتح قنصلية عامة في مدينة العيون

مملكة الأردن تفتتح قنصلية عامة في مدينة العيون
صورة: و.م.ع
الإثنين 1 مارس 2021 - 22:02

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المملكة الأردنية الهاشمية ستفتتح، يوم الخميس المقبل، قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

وكان الملك محمد السادس تلقى، في شهر نونبر الماضي، اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأبلغه برغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أكدت، في بيان سابق لها، وقوفها الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، وتأييدها للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن إلى معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.

وأدان ضيف الله علي الفايز، الناطق الرسمي باسم الوزارة سالفة الذكر، التوغل اللاشرعي داخل الكركرات، “والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة، ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار”.

الأردن العيون الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قنصلية عامة

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‫تعليقات الزوار

23
  • نورالدين افتيس
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:07

    السلام عليكم ورحمة الله اللهم بارك وشكرا المملكة الاردنية

    93
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  • مغربي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:08

    تحية لاخوة في الأردن أهلنا واخواتنا الحقيقين اهل النشامة، ارض العز والكرامة

    90
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  • الخميس
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:09

    مرحبا بأبناء عمنا الأعزاء حفظكم الله جميعا ملكا وشعبا إنها بادرة طيبة سيسجلها لكم التاريخ.

    87
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  • تبارك الله
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:10

    أتمنى إعطاء منصب وزراء دائمين لهؤلاء : بوريطة – القجع – حفيض العلمي. لأنهم أثبتوا لنا مقولة ” الرجل المناسب في المكان المناسب”.

    85
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  • مغربية
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:10

    شكرا لجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الاردن ……………………………….

    76
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  • انا وابن عمي ع الغريب
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:11

    وزيدوها هيل وسقوها للنشامى ع ظهور الخيل بالله تصبوا ع القهوة وزيدوها هيل / انا وابن عمي ع الغريب

    40
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  • abdo
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:12

    good luck to Morocco nice country and nice people I hope to visit Morocco one day

    35
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  • fidèl marocain
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:14

    شكرا لملك الاردن وإخواننا الاردنيين

    41
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  • مرحبا
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:14

    المملكة الأردنية الهاشمية كانت دائما و لازالت تتصف بإدارة خارجية متزنة، صادقة و عارفة بشؤون القضايا العربية و العالمية.

    38
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  • محمد الوطن
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:17

    مثل هؤلاء هم الذين يريدون أن تحل قضية الصحراء المغربية وتنتمي إلى الماضي وليس من يزيدون الطين بلة.
    شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا.

    37
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  • مغربي عادي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:19

    موتوا بغيضكم يا أعداء وحدتنا الترابية هذي البداية مازال مازال

    30
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  • مغربي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:20

    مرحبة بالمملكة الاردنية الهاشمية وبشعبها الشقيق بالصحراء المغربية وبالمملكة المغربية، ونعمة الأخوة والصداقة والتعاون . هناك دول اخرى ستقوم بفتح قنصليتها بالاقاليم الجنوبية، انتظرونا……………………………….،

    25
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  • Démocrate
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:21

    اللهم انصر كل الملكيات والمشيخات العربية لانهم افضل بكثير من الرئاسات وأرحم منهم بكثير.. فهم لا يقتلون شعوبهم .. وادرى بمصالح شعوبهم .. والأهم انهم يمتلكون الشرعية الدينية والتاريخية للحكم ..

    19
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  • Boyflane
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:23

    لن نقبل المواقف البراغماتية بعد الآن … إما معنا أو ضدنا …. ألمانيا و جارة السوء الزبائل و غيرها لا يجهلون التاريخ الحقيقي للمغرب و يعرفون أراضيه المنتزعة بالقوة و بالشمتة و إذا أرادة ألمانيا الإضرار بالمغرب فليفتح فقط أبواب الهجرة السرية لسوريين و الأفارقة جنوب الصحراء و سوف تركع ميركل و أخواتها … تحية لأردوغان قاهر الألمان …

    10
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  • sun shine state
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:24

    est ce que quelqu,un sait ou se cache un certain esclave du regime pourrit militaire des generaux lboualas, le denomer HAKIM DZ, ,,

    5
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  • Karim
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:28

    و كما نقول في مواجهة أعداء المغرب زيدوهم زيدوهم. هاد الشي ما يكفيهم.

    فمزيدا من القنصليات و الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية باش نفركعو مرارة الأعداء

    8
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  • مغربي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:32

    الف شكر للمملكة الاردنية الهاشمية ولا عزاء للحاقدين

    11
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  • اهلا وسهل ومرحباً...
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:32

    اهلا وسهلا في ارضكم المغرب، ودامت الصداقة المغربية الأردنية على الدوام.

    9
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  • المذغري
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:32

    باءسم ساكنة أولاد الحاج بشقيه القديم والجديد،وكافة ساكنة مذغرة نشكر الاردن الشقيق حكومة وملكا وشعبا،على هاته المبادرة التي تؤكد على قوة التلاحم والتحالف بين البلدين الشقيقين في السراء والضراء.

    7
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  • رد الجميل
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:45

    سوف لن ننسى من وقفوا معنا لتثبيت حقنا على اراصينا المحررة شعارنا الله الوطن الملك

    1
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  • محسن
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:46

    أحسن إعتراف بمغربية الصحراء الغربية والشرقية السليبة هو ان يحتل الجيش المغربي المرتبة العاشرة على مستوى العالم بترتيب أقوى الجيوش

    0
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  • rado
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:46

    سؤالي إلى العلماء العضام في الجارة الشرقية الجزائر، لمادا كل الدول العربية مع الوحدة الترابية للمغرب إلا أنتم ؟؟؟، أنا أعلم أنكم فعلا علماء عضام من طينة البيرت أينشتاين لاكن للأسف الشدييييد في التدليس والخبت والمكر وكل ما هو سيء للغاية أن تجيبوني على سؤالي المتواضع جدر جدا…، لقد سمعت يوما عالما من علمائكم العضام يقول أن المغرب أخد الفريسة والجزائر أخدت ضلها، حللوا وناقشوا يا علماء آخر الزمان.

    0
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  • جمال
    الإثنين 1 مارس 2021 - 22:47

    مرحبا بالمملكة الهاشمية الشقيقة وعلى راسها العاهل الاردني.

    0
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