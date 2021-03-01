مملكة الأردن تفتتح قنصلية عامة في مدينة العيون

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المملكة الأردنية الهاشمية ستفتتح، يوم الخميس المقبل، قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

وكان الملك محمد السادس تلقى، في شهر نونبر الماضي، اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأبلغه برغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أكدت، في بيان سابق لها، وقوفها الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، وتأييدها للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن إلى معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.

وأدان ضيف الله علي الفايز، الناطق الرسمي باسم الوزارة سالفة الذكر، التوغل اللاشرعي داخل الكركرات، “والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة، ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار”.