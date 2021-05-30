"كلاسيكو المغرب" .. الأرقام تُشعل مواجهة الرجاء الرياضي والجيش الملكي

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الأحد، “كلاسيكو” الرجاء الرياضي وضيفه الجيش الملكي، المندرج ضمن مباريات الجولة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويدخل الفريق “العسكري” المباراة وعينه على إسقاط “النسور”، للمرة الأولى في “البطولة”، بمدينة الدار البيضاء منذ 15 عاما.

وكان الفوز في ماي 2006، بهدف نظيف، لحساب الأسبوع الـ27 من بطولة موسم 2006/2005، الأخير لـ”العساكر” على “الخضر” في الدوري.

واستقبل الرجاء بعدها الجيش في 10 مباريات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة؛ 8 منها حسمها “الأخضر”، وسيطر التعادل على مباراتين.

وجاءت انتصارات “القلعة الخضراء” الـ8 بنتائج (1-0) في مباراتين، و(2-1) في ثلاث، ثم (2-0) في مباراة، و(3-1) خلال مناسبتين. وحسم التعادل السلبي مواجهة، والإيجابي بهدف في كل شبكة أخرى.

أما، خارج البيضاء، فحل الجيش، منذ ماي 2006، ضيفا على الرجاء في 4 مواجهات على صعيد “البطولة”، اثنتان خلصتا إلى اقتسام النقاط، وتبادل الفريقان الفوز في مواجهتين.

وانتصرت “الكتيبة العسكرية” (4-1) على “الخضر”، في مباراة احتضنها ملعب مراكش الكبير، واندرجت في إطار الدورة الـ23 لبطولة 2016/2015.

وأسقط الرجاء على الملعب نفسه الجيش الملكي (2-1)، برسم رابع جولات بطولة 2019/2018.

وتعادل الطرفان (1-1) بملعب “العبدي” في الجديدة، ضمن الأسبوع السادس لموسم 2008/2007، وبالنتيجة ذاتها في مراكش، لحساب الجولة قبل الأخيرة من مرحلة ذهاب دوري 2017/2016.

وبعيدا عن “البطولة”، تغلب الجيش على الرجاء (1_0) في ذهاب ثمن نهائي نسخة 2014 من كأس العرش، بالمركب الرياضي محمد الخامس.

وتقابل الفريقان، بعد ذلك بثلاث سنوات في إياب المربع الذهبي للكأس الفضية، بـ”دونور”؛ وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل دون أهداف.

جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي يحتل وصافة ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة، متقدما بـ4 نقاط عن الجيش الملكي، ثالث الترتيب، مع مباراتين ناقصتين لبطل المغرب، أمام سريع وادي زم ونهضة بركان.