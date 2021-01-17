الأزمي يرد على سرحان بشأن "إبليس والبيتبول"

قال إدريس الأزمي الإدريسي، برلماني وعمدة مدينة فاس، إنه لا يمكن أن يسكت “حينما يستغل الأديب/ الشاعر من حيث لا يدري أو وهو يتخفى وراء الأدب والشعر ولا يملك شجاعة أن يمارس السياسة بوجه مكشوف وهو يقارن بين مشروع قديم ولا علاقة له بفاس في مقابل مشروع هو أولا وأخيرا من اختصاص الجماعة، وهو يصنف كذلك دون حصافة ودون أن يكلف نفسه عناء البحث وقراءة القوانين، هذا المشروع بأنه غير قانوني وبأن المرتفقين سبق وأدوا ضرائب أخرى وبأنه لا يجوز إثقالهم بالأداء عن مواقف السيارات، وهو نفسه الذي اقترح إقرار ضريبة على الثلج”.
جاء ذلك في منشور للأزمي على صفحته على “فيسبوك” ردا على مقالة للشاعر سعد سرحان، نشرت على هسبريس، حملت عنوان “مدينة تستجير من رمضاء فبراير بنار “الديبتقي”“.
وأضاف الأزمي: “في الواقع، لا أملك لغة وبلاغة الأدب والشعر كما يجيدهما على ما يبدو هذا الكاتب والشاعر، لكني لم أصبر على أن أدعه ينفث مستترا بهذه اللغة مواقف سياسية وهو يستدعي بطريقة غير موفقة حكايتين أقل ما يقال عن إحداهما إنها سلكت طريقا مآلاته لا تخفى على أحد وقد سماها هو نفسه حكاية الكراهية دون أن ينتبه إلى أنه يستدعي ويسوق لنموذج عنيف وفاشل عفا عنه الزمن.. ولا يمكنني أن أسكت على أدب وشعر “البيتبول” وقد اكتشفت أنه سبق وكتب مقالة/درسا موجها للصحافة يصنفها ويقتفي، كما جاء في العنوان، أثر “صحافة “البِّيتبول”، هذا العنوان الذي لاحقه في مقالته اليوم عن فاس وهو ما يصدق عليه قول الشاعر ” يا أيها الرجل المعلم غيره *** هلا لنفسك كان ذا التعليم””.
وهنا ومع أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون، يضيف عمدة فاس في منشوره “لا بأس أن أذكره بأن مواقف السيارات والأداء عنها هي مرفق عمومي من اختصاص الجماعة بالنص الصريح للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والذي تنص مادته 83 على أن تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب؛ ومن بينها السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات. كما تبين نفس المادة طرق إحداث وتدبير المرافق العمومية، وهي تنص على أنه يتعين على الجماعة أن تعتمد، عند إحداث أو تدبير هذه المرافق، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص”.
وزاد: “كما نصت المادة 100 من هذا القانون التنظيمي على أن رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، ويضطلع على الخصوص بمجموعة من الصلاحيات؛ ومن ضمنها اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة”.
“هذا من جهة القانون أما من جهة الواقع، فأساله هل يعرف حقيقة وواقع هذا المرفق العمومي بفاس ومن كان يدبر وقوف السيارات على الطرق العمومية في السابق ومن كان يجمع الأتاوات ومن كان يستفيد منها وبأية طريقة كان يُعامَل أهل وزائرو المدينة عند وقوفهم وهل سبق وأثار انتباهه وقلمه وأدبه وشعره كل هذا؟” يتساءل الأزمي.
وواصل البرلماني منشوره بالقول: “كما لا يمكنني إلا أن أتعجب، في الأخير، من خيال الأديب والشاعر وقلة أدبه وهو يتحدث عن “البولڤار” وأن أنصحه كما نصحني بأن لا أجلب الكراهية، وأسأله عن مدى احترامه لأهل فاس واعتباره لهم ولآدميتهم وتجنبه لإثارة الكراهية والحقد وهو يرى أن “البولڤار” “يضج بمن هبّ من البشر، ويعجّ بما دبّ من الدّواب”، ويصفه من أعلى عليائه بأنه “أصبح ملحقًا يوميًّا لأسواق البوادي الأسبوعيّة، يضجّ على مدار السّاعة بمن هبّ من البشر، ويعجّ بما دبّ من الدّواب”. كما لا يمكنني إلا أن أستغرب وأتساءل عن مدى سلامة أنفه الشاعري وهو يشم أن دار الدبيبغ قد باتت لها رائحة قد تُزكم حتى دار الدبغ”.
ووجه الأزمي عبر منشوره دعوة إلى سرحان طالبا منه “أن يتواضع ويزور “البولڤار” ويخالط رواده من أهل المدينة”، مضيفا “وأطمئنه بأنه سيجد ويخالط بشرا كريما، ولن يجد من هب من البشر أو من دب من الدواب كما كتب من حيث يدري أو لا يدري عنصرية أو جهلا. كما أنصحه بأن يزور طبيب الأنف والأذن والحنجرة قبل أن يزور “البولڤار” ودار الدبيبغ”.
وأضاف في الأخير: “لا أملك إلا أن أشاطر كاتبنا الرأي أنه يقينا أن أهل فاس أذكى بكثير من أن ينطلي عليهم هذا الغباء، وأن هذه الحملة لن تنجح ولو استكتب فيها كتاب واستجديت فيها التصريحات من فنانين، يكتب أو يصرح كثير منهم لا شك حبا وغيرة على فاس، لكن من خلال معطيات مغلوطة ومزيفة يقدمها لهم خصوم سياسيون أو أصحاب مصالح غير مشروعة، ودون أن ينتبهوا إلى أنهم يقعون في فخ الاستغلال السياسوي المقيت وأنهم حطب في معركة سياسوية وانتخابوية عنوانها “قيامة 2021″؛ لكن ومهما كان الأمر ومهما كثرت وتعددت الحملات فلن يعود “إبليس” كما سماه أديبنا وشاعرنا ولن يصح إلا الصحيح”.
وختم الأزمي منشوره داعيا: “أسال الله أن يرزقني وإياك العفة والحصافة والبرور، وأستعيذ به عز وجل لي ولك من الجشع، قليله وكثيره، وبكل أصنافه المادي واللامادي”.
على الأقل السي سرحان ما واعدش الناس و نافقهم تحت غطاء الدين و التطوع و التدرويتش و فالأخير خرج عينيه و كشر نيابو و قاليهم واش أنا بغيتوني نخدم بالديبخشي أي فابور تحية اللسي سرحان.
أعلق فقط على جملة وردت في النص : “ولا يملك شجاعة أن يمارس السياسة بوجه مكشوف”.
كان حريا به أن يقول : “ولا يملك وقاحة ليمارس السياسة بوجه مكشوف”.
صباح الخير اسي الازمي. فين هاد الغبرة؟ من نهار درتي هديك الفضيحة في البرلمان مابنتي؟ ياك ما يصحاب ليك الناس نسات الانتخابات راها جايا!!
والله ماكتحشم وكيعجبوك بالرد وراه لي فيه الفز كيقفز هذا راه شاعر متاصل وكنعرفوا التاريخ ديالو كما كنعرفوا التاريخ ديالك هو ماقال غي لي كاين باراك راكوا قهرتونا باقي غي نسمح ليك فهذا البلاد
فالحين غير في ردان الهظرة والمعيور وفلسفة كراهية .
معقول في عمل الله يجيب
إلا ما ينهب ويعمر الجيب هدي معقولين فيها
بءس السياسة ، وبءس السياسيون من امثالك .
عندما تحيد السياسة عن مسار الأخلاق والقيم تصير وقاحة ، وعندما يحيد السياسي عن طريق الصدق والأمانة، يصير صعلوكا مرتزقا مكروها ، منبودا ومدحورا .
لا داعي للتبريرات فقد ابنتم عن فشلكم في التسيير والتدبير .غير دليل ما وقع في الدارالبيضاء احسن ان تسكتو لقد اعجبتكم المناصب والكراسي والاجور الضخمة والتعويضات الخيالية.
يجب أن ترد بالأفعال لا بالاقوال أسى بيليكي مدينة فاس أو العاصمة العلمية كوني طالب درست بجامعتها يوم عز ها لا تنتظرك أنت لتقدم لها شيئا ما لأن اهل فاس اذرى بها. لغة الكلام والرد بالقول انعدما عند كثير من المغاربة. الميدان احميدان. المغاربة واعون كل الوعي لايهتمون لمثل هذا الكلام الرد على شاعر أو كذا. انتهى زمن الشعراء منذ زمن بعيد. جرير والفرزدق ابو نواس المتنبي وووووو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للجميع .
ربما ومن خلال ملاحظاتي على كاتب المقال وجب أن نصلي صلاة الغائب على اللغة العربية التي لم تعد يعطى لها حقها واتساءل هنا أليست هناك مراقبة على الاخطاء اللغويه والنحوية .
حرام ان يكون هناك صحفيا يزاول مهنته في صحيفة تقرأ على الصعيد الوطني والعالمي
لا يمكن أن يصلح مدينة بمستوى فاس من أراد أن يصلح ممتلوا الامة وهم قلة قليلة على حساب شعب بأكمله من استرجاع مال يحسب على المال السائب
مواقف السيارات كانت وستبقى مؤدى عنها،لكن المشكل في فاس اليوم هو طريقة ومبلغ الاداء .فالطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار أمية كثير من المرتفقين كما تفرض عليهم أن يعطوا بياناتهم الشخصية للشركة المدبرة ويخبروها عند كل حركة يقومون بملاحظةها ،كما أن المبلغ لا يتناسب مع دخل معظمهم.
لن اتهمك لا بفساد و لا غيره .طلبي الوحيد ان تعطينا حصيلة لسنوات تدبيرك لفاس و تبريرك للانحطاط الذي اوصلتها له لا صيانة و لا تجديد للبنية التحتية لا تهيئة مناخ للاستثمار. لست سوى سياسي فاشل ينشر غسيله الوسخ في اي مناسبة يمس شخصه و يرجع الى سباته عند مطالبته بالقيام بأبسط واجباته . انشري يا هسبريس
انك لا تملك بلاغة الأدب والشعر ولكنك تملك بلاغة الوقاحة عندما قلت ( تشتغل بليكي والديبشخي) افتقدت لغة السياسي وانتقلت للغة الشارع لا أقول اللغة العامية لان عامة قنوعين يبحثون فقط عمن يخدم مشاريعهم ويسوي مشاكلهم لكنكم تدثرتم وراء اللحي والدين وصدقكم الناس وانا منهم لكن خدلتمونا فأصبحتم ذئابا في ثوب انسان تماسيح مصابة بالشراهة
طلة جديدة للسيد بيليكي السائر على خطى أخيه الأكبر الذي مضى ب 7 مليون شهريا. .حصيلتكم هي سكيتشاتكم الهزلية التي يحتفظ بها السيد يوتوب. .و التي سيذكركم بها الجيل القادم. .عمت صباحا سيد بيليكوس
باقي عندك الوجه باش تكلم الناس لي كتحتارم راسها ملي كيرفضها المواطن كتقدم الاستقالة ديالها لانها تأتي للهدمة اما انتم وامثالكم فمجيئكم من اجل المصالح الشخصية لن تهتز لكم شعرة حتى لو بزلزال…. لااااااصقين!!!!!!!!!!!؟