"الأساتذة المتعاقدون" يجربّون "أوراق ضغط أخيرة"

"الأساتذة المتعاقدون" يجربّون "أوراق ضغط أخيرة"
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 17 ماي 2021 - 19:03

في محاولة منهم لتجريب آخر أوراق الضغط المتوفرة، يعود الأساتذة المتعاقدون إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 19 و20 ماي الجاري مع تنظيم أشكال احتجاجية موازية، أمام محكمة الرباط بمشاركة جهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والدار البيضاءـ سطات وبني ملال ـ خنيفرة؛ وذلك تزامنا مع تقديم بعض الأطر التعليمية أمام المحكمة.

وقرر أساتذة أطر الأكاديميات خوض إضراب جديد يوم 24 ماي الجاري، على مستوى جهتي مراكش ـ أسفي ودرعة ـ تافيلالت تزامنا مع محاكمة أحد الأساتذة، كما تقرر توقيف الدراسة على مستوى كافة التراب الوطني يومي 26 و27 ماي الجاري.

ويبرر الأساتذة الغاضبون تصعيدهم بتشبث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدفُ إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.

ويرفض المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد”؛ لأنه، بحسبهم، لا يعكس جودة “التعليم” وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.

وقال مصدر من داخل التنسيقية إن “الأساتذة لا يريدون إعطاء انطباع بأنهم راضون على إنهاء الموسم الدراسي بدون حل توافقي ينهي مشاكل التعليم والقطع مع نظام العقدة”، موردا أن “الأشكال الاحتجاجية المعلنة قابلة للتعديل في أي وقت”.

إضراب عن العمل الأساتذة المتعاقدون التعليم المدرسة العمومية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مجمع نادي الفروسية بالقنيطرة
الإثنين 17 ماي 2021 - 22:05

مجمع نادي الفروسية بالقنيطرة

صوت وصورة
إطلاق ورش صحي للطلبة
الإثنين 17 ماي 2021 - 14:57

إطلاق ورش صحي للطلبة

صوت وصورة
أفيلال وإضراب 1990
الإثنين 17 ماي 2021 - 10:31 2

أفيلال وإضراب 1990

صوت وصورة
مواهب أوزون: لحام شفشاون
الإثنين 17 ماي 2021 - 09:25 3

مواهب أوزون: لحام شفشاون

صوت وصورة
أوتاوا تتضامن مع فلسطين
الإثنين 17 ماي 2021 - 09:24 2

أوتاوا تتضامن مع فلسطين

صوت وصورة
تظاهرات دعم فلسطين
الإثنين 17 ماي 2021 - 01:53 8

تظاهرات دعم فلسطين