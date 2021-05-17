"الأساتذة المتعاقدون" يجربّون "أوراق ضغط أخيرة"

في محاولة منهم لتجريب آخر أوراق الضغط المتوفرة، يعود الأساتذة المتعاقدون إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 19 و20 ماي الجاري مع تنظيم أشكال احتجاجية موازية، أمام محكمة الرباط بمشاركة جهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والدار البيضاءـ سطات وبني ملال ـ خنيفرة؛ وذلك تزامنا مع تقديم بعض الأطر التعليمية أمام المحكمة.

وقرر أساتذة أطر الأكاديميات خوض إضراب جديد يوم 24 ماي الجاري، على مستوى جهتي مراكش ـ أسفي ودرعة ـ تافيلالت تزامنا مع محاكمة أحد الأساتذة، كما تقرر توقيف الدراسة على مستوى كافة التراب الوطني يومي 26 و27 ماي الجاري.

ويبرر الأساتذة الغاضبون تصعيدهم بتشبث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدفُ إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.

ويرفض المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد”؛ لأنه، بحسبهم، لا يعكس جودة “التعليم” وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.

وقال مصدر من داخل التنسيقية إن “الأساتذة لا يريدون إعطاء انطباع بأنهم راضون على إنهاء الموسم الدراسي بدون حل توافقي ينهي مشاكل التعليم والقطع مع نظام العقدة”، موردا أن “الأشكال الاحتجاجية المعلنة قابلة للتعديل في أي وقت”.