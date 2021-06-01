منتخب المغرب يستعد لمباراتي غانا وبوركينافاسو

منتخب المغرب يستعد لمباراتي غانا وبوركينافاسو
صور: الجامعة الملكية المغربية
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 03:31

انطلق، أمس الاثنين، التجمع الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني المغربي الأول استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين ستجمعانه بكل من منتخبي غانا وبوركينافاسو يومي 08 و12 يونيو المقبل، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وعرف اليوم الأول من هذا التجمع، الذي يجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، حضور العناصر الوطنية التي خضعت فور وصولها إلى اختبارات طبية وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد والتي جاءت جميع نتائجها سلبية.

كما تم إجراء حصة تدريبية مسائية أولى، أمس الاثنين؛ وهي الحصة التي انطلقت في الخامسة والنصف مساء وامتدت لمدة ساعة واحدة، تم التركيز فيها على إزالة العياء والجانب البدني.

جدير بالذكر أن وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، قد برمج اليوم حصة تدريبية، بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.

التجمع الإعدادي المنتخب الوطني المغربي حصة تدريبية وحيد خاليلوزيتش

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