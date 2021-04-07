المنتخب المغربي يتراجع بمركز واحد في تصنيف "فيفا"

تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم بمركز واحد في تصنيف المنتخبات الدولية الصادر، الأربعاء، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، برسم شهر أبريل، إذ حل في المركز 34 بـ1481 نقطة، بعدما كان متمركزا في الرتبة 33 الشهر الماضي.

وعلى الصعيد القاري، احتل أسود الأطلس المركز الخامس وراء منتخبات السينغال (المرتبة 22)، وتونس (المرتبة 26)، ونيجيريا (المرتبة 32)، والجزائر (المرتبة 33)؛ فيما جاء المنتخب المغربي، عربيا، في المركز الثالث بعد تونس والجزائر.

ولم يحدث أي تغير في ترتيب الستة الأوائل، إذ بقيت بلجيكا في الصدارة، ثم فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث، ومن خلفهما تأتي إنجلترا والبرتغال وإسبانيا، فإيطاليا في المركز السابع الآن بعدما تقدمت بـ3 مراكز.

وعن التصنيف الشهري السابق في فبراير الماضي كان المغرب يحتل المركز الـ33 عالميا، والرابع إفريقيا برصيد 1481 نقطة، متبوعا بنيجيريا (36 عالميا والـ5 قاريا) بـ1474 نقطة.