"الأشبال" يستهلون المشاركة في كأس إفريقيا للأمم بالفوز على غامبيا

استهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مشاركته في كأس أمم إفريقيا للشباب، موريتانيا 2021، بالتغلب مساء اليوم الثلاثاء على غامبيا بهدف دون رد؛ وذلك ضمن أولى جولات المجموعة الثالثة.

ويدين “أشبال الأطلس” بفوزهم إلى اللاعب المهدي مبارك، الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ24 من ركلة جزاء.

ونجحت العناصر الوطنية في الحفاظ على تقدمها طيلة الدقائق المتبقية من زمن المواجهة، التي احتضنتها أرضية الملعب الرئيسي لنواذيبو.

وأصبح المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن غانا الذي انتصر اليوم برباعية نظيفة على تنزانيا.

ويصطدم “الأشبال” في مباراتهم الثانية بغانا الجمعة المقبل، على أن يختتموا مرحلة المجموعات في الـ22 من فبراير الجاري بمواجهة تنزانيا.