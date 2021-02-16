"الأشبال" يستهلون المشاركة في كأس إفريقيا للأمم بالفوز على غامبيا

استهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مشاركته في كأس أمم إفريقيا للشباب، موريتانيا 2021، بالتغلب مساء اليوم الثلاثاء على غامبيا بهدف دون رد؛ وذلك ضمن أولى جولات المجموعة الثالثة.
ويدين “أشبال الأطلس” بفوزهم إلى اللاعب المهدي مبارك، الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ24 من ركلة جزاء.
ونجحت العناصر الوطنية في الحفاظ على تقدمها طيلة الدقائق المتبقية من زمن المواجهة، التي احتضنتها أرضية الملعب الرئيسي لنواذيبو.
وأصبح المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن غانا الذي انتصر اليوم برباعية نظيفة على تنزانيا.
ويصطدم “الأشبال” في مباراتهم الثانية بغانا الجمعة المقبل، على أن يختتموا مرحلة المجموعات في الـ22 من فبراير الجاري بمواجهة تنزانيا.
المنتخب الشباب غادي نفس الطريق المنتخب المحللين اول مباراة مع زامبيا فاز 1 0 بضربة الجزاء سجلها جبران في نفس دقيقة تقريبا سوف نرى يسير في نفس طريق مباراة قادمة تكون صعبة مع منتخب غانا من اقوى المنتخبات الشباب في اقريقيا مرشخين الفوز اللقب
جيبوها يا لولاد،ءانشاء الله رب العالمين،حتى تكون 2021سنة الكؤوس الإفريقية.
اطار فني ابان على قدرات جد متوسطة و اسلوب غير مقنع للذهاب بعيدا في هته المنافسة لكن نتوسم خيرا في باقي المباريات و خصوصا امام فريق غانا الذي بدأ بقوة منذ اول جولة و عليه نتمنى بإذن الله حصول سيناريو منتخب المحليين
الفوز بهدف من ركلة جزاء في المبارة الاولى
تعادل بين المغرب و غانا في ثاني جولة
فوز المغرب ب 5 اهداف او اقل في الجولة الثالثة ليتأهل رفقة غانا
الربع سقوط المنتخب في مواجهة زامبيا
النصف مواجهة الكاميرون و الفوز باذن الله
و السقوط مع المناخب التونسي في المبارة النهائية و هو سيناريو جد بعيد كل البعد
هنيئا للمنتخب!! لكن مستوى المنتخب كان سيءا للغاية وكارثيا، فباستثناء ضربة الجزاء لم ارى شيءا اخر سوى الجري وراء الكرة بدون اتجاه وأخطاء في التمرير أما الخطة فغير موجودة بتاتا واللعب الجماعي ايضا كان غاءبا، أما تموضع اللاعبين فكارثة عظمى. قلب الهجوم أسامة لم يكن حاضرا وأكاد أجزم أن هذا اللاعب لا يستطيع اللعب كقلب هجوم ومكانه وسط الميدان أو أحد الأجنحة, كل هذه السلبيات تؤكد ضعف المدرب الذي لم يستطع أن يوصل للاعبين ماتعلمه من الكرة . لذلك فبهذا المستوى سوف يعود المنتخب سريعا.
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