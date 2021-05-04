الأشعري: وضعية الريسوني والراضي "شوكة في حلق الديمقراطية"

من مختلف المواقع والانتماءات الأكاديمية والسياسية والإبداعية والحقوقية، تطالب أسماء مغربية بارزة بإطلاق سراح الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتمتيعهما بمحاكمة عادلة؛ من بينها الأكاديميون والباحثون محمد الطوزي وحسن رشيق وإدريس كسيكس، أعضاء اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس بصياغة النموذج التنموي الجديد.
يأتي هذا التحرك في وقت يستمر فيه الصحافي سليمان الريسوني في إضرابه عن الطعام لليوم السادس والعشرين، ويعاني فيه الصحافي عمر الراضي من متاعب صحية عقب إضرابه عن الطعام لمدة 20 يوما.
ويطالب الموقعون على العريضة بـ”تمكين الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني من حقهما الدستوري من المحاكمة في حالة سراح”.
ومن بين الموقعين على هذه العريضة الأدباء عبد اللطيف اللعبي ومحمد برادة وسعد سرحان وطه عدنان وياسين عدنان وأحمد المرزوقي، ونقيب الصحافيين عبد الله البقالي، والوزراء السابقون إسماعيل العلوي وامحمد الخليفة ومحمد سعيد السعدي ومحمد الأشعري، والأكاديميون والباحثون عبد الله حمودي والبشير بنبركة وأبوبكر الجامعي ولطيفة البوحسيني وأحمد عصيد ونجيب أقصبي، والسياسيون مصطفى المعتصم والمصطفى براهمة وعبد العالي حامي الدين، والفنانون محمد الشوبي ورشيد غلام وهشام العسري، والحقوقيون خديجة الرياضي وسيون أسيدون ومحمد السكتاوي وعادل تشيكيطو وعزيز غالي ومحمد النشناش وخالد البكاري.
الموقعون على هذه العريضة يطالبون بـ”ضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية”؛ لأن “المتهم بريء، وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة”. كما ينادون بـ”المساواة بين كل المغاربة أمام القانون، وعدم ممارسة التمييز في حق الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية”.
في هذا السياق، يقول محمد الأشعري، روائي وزير سابق، إنه وقّع على العريضة “لأنها أخذت طابعا حقوقيا وقانونيا، ولم تدخل في إصدار أحكام مسبقة (…) بل ركزت بالأساس على احترام حقوق الراضي والريسوني في المثول أمام المحكمة في حالة سراح، واحترام القانون الذي لا يسمح بهذه المدة كلها بدون محاكمة”.
أهمية هذه العريضة تكمن أيضا في “المطالبة بمحاكمة عادلة”، حيث يؤكد الأشعري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن من المهم “أن يقول القضاء كلمته في شروط حقوقية وقانونية تحترم كرامة المتهمين”.
ويربط الأشعري مشاركته في هذه المبادرة، أيضا، بظرف خاص للمعتقَلين، هو “ظرفية الإضراب على الطعام الذي يمكن أن يؤدي، لا قدر الله، إلى كارثة إنسانية، لا نريدها للمعنيين بالأمر، ولا لبلادنا”. ثم استرسل قائلا: “في اعتقادي، البلاد في غنى عن هذه القضايا، لأنها دخلت في منطق مخالف تماما لاعتقالات من هذا النوع، هو منطق ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة”.
ويرى وزير الثقافة سابقا أن المغرب، الذي دخل “منطق التضامن الوطني” و”إعطاء الأسبقية لحياة الناس وكرامتهم” عقب جائحة “كورونا”، ينبغي أن “يعزز هذا المناخ بمبادرة تزيل هذه الوضعية التي صارت شوكة في حلق الديمقراطية بالمغرب”.
ويضيف الأشعري: “المغرب لا يستحق هذه النازلة، وأن يكون فيه صحافيون معتقلون مضربون عن الطعام”، علما أن “مطلبهم بسيط وواضح، هو التمتع بمحاكمة عادلة مثل باقي المواطنين، ولا يطلبون أي امتياز”، وبالتالي “ما دام القضاء قد ارتضى متابعتهم، يمكن متابعتهم كباقي المواطنين؛ لكن يجب أن تُوفر لهم شروط المحاكمة العادلة، لا أن يبقيا في السجن زهاء سنة دون أي أفق”.
لنفرض قدمت الصحفية شكاية بزميلها الصحفي و لم يتم القبض على هدا الاخير فان هده المجموعة ستخرج و تتهم الدولة بالتستر على المغتصبين
هناك العشرات من المتهمين بالاغتصابات في السجون فلمادا لا تطالبون بمتابعتهم بسراح
هل طارق رمضان و لمجرد تمت متابعتهما بسراح فحتى هما معروفان و عندهما ضمانات
لنفرض تمت متابعتهما بسراح و تم الحكم عليهما بخمس سنوات سجنا فهل ستطالبون بقضاءها في منازلهما
نعم كلنا مع حقوق الانسان ،
لكن من يطالب بحقوق الإنسان يحب ان يكون اهلا لها ،
ليس من المنطقي والمعقول أن ندافع عن اشخاص ادانهم القضاء بتهمة الاغتصاب ، ومنهم حتى من كان يستغل وظيفته ومركزه الاجتماعي لاجل هذا الهدف الحقير ،،
من بين ما تطالبون به تمتيعهما بحكم عادل،اذن اتركوا العدالة لكي تقوم بمهامها لأنها هي التي لديها ملفاتهم،أن كانوا ابرياء فسيطلق سراحهم،لأنه لا أحد فوق القانون.
إلى المعلق حسن، الملفات التي ذكرتها كان فيها عدد كبير من المشتكيات و كانت حالة العود، وهي ليست حالة الريسوني والراضي، ثانيا آسيدي غير يحاكموهم في حالة اعتقال ولكن في احترام للقانون، راخ داز كتر من عام على إعتقالهم بدون محاكمة في خرق صارخ للقانون، لو كان لدى النيابة دلائل قوية لما تأخرت محاكمتهما كل هذا، سيفرجون عنهما لغياب الدلائل ولكن حتى يكونو دوزو فالحبس سنتين ظلما وديك الساعة شكون غايعوضهم؟ نتا؟
عن اي دمقراطية تتكلمون؟هل العالم فيه دمقراطية.على من تضحكون.؟ ملفات تارة الضغط بحقوق الانسان.وتارة بالحرية.وتارة……….على من تضحكون .
إن المستضعفين كثرة والطواغيت قلة ,
فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة ؟
وماذا الذي يخضعها ؟ ,
إنما يخضعها ضعف الروح
وسقوط الهمة وقلة النخوة
والتنازل الداخلي عن الكرامة
التي وهبها الله لبني الإنسان .
إن الطغاة لا يملكون
أن يستذلوا الجماهير
إلا برغبة هذه الجماهير
فهي دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت
فالإرادة هي التي تنقص تلك القطعان .
مازال بعض اصحاب القرار يفكر بعقلية القرون الوسطى
عقلية الانتقام !
نعم عقلية الانتقام
كيف يعقل ان صحفيين يعتقلون وهم في السجن بدون محاكمة !
اصبح الصحفي الاكثر استهدافا
عملية تكميم الافواه
ماذا سيجني المغرب و هو يعتقل هته المجموعة من الصحفيين ؟
لا شيئ
الا سمعة مشينة …
في هذا الشهر الكريم نقول
الله يهدي ما خلق
هولاء المعتقلون لهم عائلات و ابناء
من باب الانسانية يحاكمون في وضعية صراح
الله يهدينا و يجعل الرحمة في كبار المسؤولين و يلطف بهم
الشاعر شارل بودلير هو أبو الحداثة الشعرية،الشِّعْرِيَّة ماشي الشَّعْرِيَّة والأدبية!الشَّعرية عندنا؛الشِّعرية عندهم!في ديوانه أزهار الألم أو أزهار الشر،يحكي تجربته الوجودية في الوجود!تجربة الحياة،اللذة،الشهوات،المعاناة،الأمل،الألم،الزمن،الذاكرة والرموز!لِي فْلُورْ دُو مَالّْ هو ديوانه الأساسي والمؤسس للحداثة والبودليرية مع القصائد النثرية الصغيرة أو القصيرة؛ بُتِي بُوِّيمْ أُونْ بْرُوزْ!البودليرية هي الحداثة والحداثة هي البودليرية!لا حدثة بدون بودلير و بدون البودليرية!الشاعر هو الشرير الذي يتألم؛والمتألم الشرير!لذلك لو مَالّْ هوالألم والشر!لا ألم بدون شر و لا شر بدون ألم!لا أمل بدون ألم و لا ألم بدون أمل!ترك المناضلون الأحرار وحيدين في الميدان في مواجهة الشر و الألم!المثقفون المشقفون منزوون في أبراجهم العاجية، الريعية، الأدبية، الفلسفية،النظري،التنظيرية، الانتظارية بدون نظرة على الواقع والأفق المنظور!ليس لديهم وجهة نظر؛ لا يقصدون أية وجهة!هم تائهون، مأمورون، مندحرون، مستسلمون، انزوائيون، انطوائيون، متواطؤون!الراضي،الريسوني،هاجر،زكريا،المعطي، علي،محمد،ناصر،نبيل توفيق بوعشرين، فتيحة!
السلام عليكم
للذين يريدون متابعة الراضي والريسوني في حالة اعتقال، هل علمتم بأن مغربية حكم عليها بالسجن النافد ومرت محاكمتها بجميع مراحل التقاضي ونال حكمها قوة الشيء المقضي به أي أن حكمها نافذ، ولم تمض يوما واحدا في السجن!؟؟؟؟
التقاضي في حالة سراح هو حق وشرط من شروط المحاكمة العادلة للمتهم مقابل التزام وضمانات الحضور، ولا يعتبر حكما.
يالله العلماء دالقانون شرحوا لينا علاش السيدة تسرح وتمرح في بلاد العجائب!؟
ملحوظة: بلاد العجائب من المثل: ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
المثقفون المشقفون،الحزبيون،السياسيون والنقابيون منزوون في أبراجهم العاجية، الريعية، الأدبية، الفلسفية، النظري، التنظيرية،الانتظارية بدون نظرة على الواقع والأفق المنظور!ليس لديهم وجهة نظر؛ لا يقصدون أية وجهة!هم تائهون، مأمورون، مندحرون، مستسلمون، انزوائيون، انطوائيون، متواطؤون!الراضي، الريسوني، هاجر، زكريا،المعطي، علي،محمد،ناصر،نبيل توفيق بوعشرين، فتيحة،دنيا،كمال وغيرهم!كلهم أزهار الألم من أجل الأمل يمشون على الأشواك المزروعة في طريق الديموقراطية! لا ديموقراطية بدون أشواك و بدون أقدام عارية تمشي عليها و على جمرها! الديموقراطية جمر!قليل من يقبض عليها؛ قليل من يقبل على المشي على و في طريقها!أشواك الديموقراطية هي الفساد، الطغيان، الظلم، الريع، الخلود في المناصب النصبية، الصمت، التواطؤ، الخوف، القرعنة، العرينة، الفرشخة، الفرخشة، الفرقشة،التهريب،الاحتكار،القرصنة،النهب،التسليت أوالأُورْجُْو الاستثماري خارج الحدود القانونية للملعب واللعب، النهم، الافتراس،السلخ،الذبح الفعلي والرمزي بالكاميرات اللصوصية التلصصية اللصية!