الأطفال يحتاجون إلى معجون أسنان خاص

الأطفال يحتاجون إلى معجون أسنان خاص
صورة : د.ب.أ
الإثنين 1 مارس 2021 - 01:24

أوردت مجلة “أوكو تست” أن الأطفال يحتاجون إلى معجون أسنان خاص؛ نظرا لأن أسنانهم لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الفلورايد.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه ينبغي استخدام معجون أسنان مخصص للأطفال يحتوي على الفلورايد بمقدار 1000 جزء في المليون (ppm).

وأشارت “أوكو تست” إلى أهمية كمية المعجون المستخدمة؛ حيث ينبغي استخدام كمية في حجم حبة الأرز مع الأطفال حتى عمر سنتين، بينما ينبغي استخدام كمية في حجم حبة البازلاء مع الأطفال حتى عمر 6 سنوات.

وفي حال استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، فإنه لا يجوز تقديم المزيد من الفلورايد للأطفال – في صورة أقراص مثلا – إلا بعد استشارة طبيب الأسنان.

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