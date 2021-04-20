الأكاديمية الأمريكية في "الوازيس" بالدار البيضاء

أعلنت الأكاديمية الأمريكية الدار البيضاء عن افتتاح ملحقة تابعة لها في حي الوازيس، بقلب العاصمة الاقتصادية.

وتشتهر الأكاديمية الأمريكية بنظامها التعليمي المعروف بتسمية “التعلم القائم على المشاريع”، الرامي إلى استكشاف التحديات التعلّمية وتطوير المهارات الذهنية للتلاميذ.

كما تعمل الأكاديمية، وفق بيان توصلت به هسبريس، على إثراء عرضها التربوي كل سنة حتى تُواكب مختلف التغيرات الحاصلة بالمنظومة التعليمية على الصعيد الدولي.

تبعا لذلك، تقدّم ملحقة المدرسة في منطقة “الوازيس” دروسا شاملة، تبتدئ من روض الأطفال إلى غاية السلك الابتدائي، حيث توفرّ للتلاميذ منهجا أمريكيا يتماشى مع احتياجات المتعلّمين المغاربة والأجانب.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد فلاشبيرغر، مدير المدرسة الأمريكية الدار البيضاء، “إن البنية الأساسية للمدرسة ترتكز على التعلم الأمريكي الناطق باللغة الإنجليزية من خلال منهجية تستند إلى التفكير في المشاريع عوض التدريس الكلاسيكي، قصد تحفيز الفكر النقدي لدى التلاميذ وتطوير مهارات التعلّم الذاتية”.

وأضاف قائلا: “تتكون لدى التلاميذ، بفضل النظام التعليمي المعتمد، القدرة على إيجاد الحلول لمشاكلهم بالاعتماد على أنفسهم، ذلك أن الأستاذ يوجد فقط للإشراف والإرشاد وتقديم يد المساعدة، فيما يظل التلميذ هو الفاعل الرئيس في عملية التعلم”.

كما أوضح المسؤول الأمريكي أن النموذج التعليمي “أثبت نجاحه في العديد من بلدان العالم، وفي المغرب أيضا. وبالإضافة إلى تأثيراته التربوية على التلميذ، فإنه يساهم في صقل المهارات الاجتماعية، من خلال تشجيع روح الفريق لحلحلة المشاكل”.

وبناء على ذلك، فإن ملحقة الأكاديمية الأمريكية الدار البيضاء في حي الوازيس، “تضع من اللغات والقيم جزءا من المنظور التعليمي، على أساس أن الآباء يبحثون، اليوم، عن دورات مدرسية تسعى إلى تنمية المهارات الشخصية للتلاميذ، إلى جانب إتقان اللغات الأجنبية بالموازاة مع التمكن من اللغات الوطنية، وهو ما تجعله المدرسة أولويتها الأولى”، بتعبير البلاغ.