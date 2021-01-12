الأمطار تجرف عظاما بشرية في مقبرة بمدينة وزان

أدت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مدينة وزان إلى إلحاق أضرار بالبنيات التحتية، كما أسفرت عن بروز عظام بشرية وعظام بالية بمقبرة بني مرين، بعدما داهمت الأمطار القبور وبرزت الرفات البشرية بشكل واضح بمقبرة الحي، مخلفة استياء وسط الفاعلين المحليين.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا توثق للأضرار الجسيمة التي خلفها تهاطل الأمطار بالمقبرة الموجودة وسط التجمع السكاني بشكل أدى إلى إحداث تشققات بالقبور وظهور هياكل عظمية بشرية، علاوة على انهيارات وانجراف التربة على قارعة الطريق.

وناشد عبد الله البقالي، عن رابطة الشرفاء البقاليين بوزان، المسؤولين من أجل التدخل وتسييج محيط المقبرة وبناء جدار عازل لحمايتها من الانهيارات الأرضية بهدف صون كرامة وقدسية وحرمة الموتى، داعيا إلى ضرورة إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة.

وأضاف المتحدث، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي سالف الذكر: “نبلغ المسؤولين مدى استنكارنا لهذه الواقعة. لذلك، فإن الضمير والأخلاق يحتمان الاهتمام بقدسية المقابر وحرمة الموتى”، مناشدا الجهات الوصية من أجل الإسراع بإنقاذ ما تبقى من قبور المسلمين.

وعرفت مدينة وزان تساقطات مطرية مهمة رافقها بروز عظام وجماجم بشرية جرفتها وسط الشارع العام؛ وهو ما فاجأ عددا مهمّا من سكان هذه المدينة التي باتت مهددة بكوارث وفواجع مع حلول كل موسم شتاء.