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تعليقات الزوار5
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هادي بلاد دابا؟ لي المواطن مسكين محن مع المعيشة و زايد تايدير خدمة ديال مسؤولين لي ضاربين الفلوس ومتكيين.. آش هاد العبث؟ راه خصنا لجان نزيهة لتقصي اوضاع المواطن تحت إشراف سلطة وحدة سلطة الملك باش تا هاد اللجان إلي ما قامتش بمراقبة نزيهة وترفع عليها تقرير من المواطن تكون محاسبة مباشرة لها كل مسؤول عن رعيته.
(مسؤولين ضاربين الفلوس وجايبين الطم) شكون وصل هذ المسؤولين لهذه المناصب غير انتما راه صرح بها احد المعلقين المواطن ك يأخذ 200 ده مقابل صوته يكميها حشيش ويبقى يبرقق ف عينيه وها النتيجة البناء العشوائي الذي استفحل في عهد هذه الحكومة التي زادت من تفقير المواطن الذي يرى في سكوتها على تنامي الأحياء الهاشمية مساعدة لهم ولكن العكس صحيح الهشاشة الفقر البطالة المخدرات الازبال…..
مدينة الجديدة بها فساد عظيم وأتمنى من السيد الحموشي التحقيق في الصفقات والتجهيز وفي الأراضي فلا يعقل أن تكون بنايات كثيرة وبساكنة كبيرة في رقعة صغيرة دون مدارس عمومية ولا مستوصفات عمومية ولا مقاطعات إدارية ، كما أتمنى تدخله لإنهاء قطاع الطرق المُسمّون حراس الشوارع وحراس السيارات بالليل قد إنتشروا بشكل مهول خلال السنتين الأخيرتين أي أنهم بتواطئ الأمن ومسيري العمالة والجماعة ناهيك عن مشكل الأزبال .
بلاد التناقض و الكيل بمكيالين، مدينة كالجديدة غنية بفلاحتها و خيرات بحرها، فيه منطقة صناعية تضم اكبر الشركات على المستوى الوطني بالإضافة إلى السياحه و الضرائب لكن انتهازية المسؤولين و سياسة غض الطرف عن لصوص المال العام جعلتها تغرف في التخلف و الهشاشة، مغرب الشعارات و لعكر فوق الخنونة اعزكم الله
دائما كنقولها في هذه الجريدة المحترمة خصنا زيارة مفاجئة من ملكنا على غفلة ويتحاسلو مع المسؤولين أنا من سكان هذه المدينة رغم أن الاسم ديالها يوحي بالجديدة لكنها قديمة حتى حاجة فيها مكتحمر الوجه من الامن النقل حفلات مهترءة شوارع محفرة الإنارة العمومية احتلال الملك العمومي الاجرام رغم الامكانيات المادية التي تتوفر عليها منها الفلاحة الصناعة السياحة المجمع الشريف للفوسفاط واكبر مجمع صناعي في ايفريقيا أكبر ميناء وأكبر مصنع للطاقة jlec في الجرف الاصفر اكبر مستشفى مداخيل بالملايير لكن فساد المسؤولين والمنتخبين همشو هاد المدينة تجزئة جميلة كيرخصو في للحرفيين وهي مكتضة بالسكان الضجيج الحدادة الطولي الميكانيك الفوضى راسلت السيد العامل قمنا بالتعرض لا من مجيب جات هاد الجريدة المحترمة صورات المشاكل لكن بقي الحال على حالو انشري عزيزتي هسبريس