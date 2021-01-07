الأمن المغربي يوقف منتميا إلى "حزب الله" الشيعي

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مواطنا لبنانيا ينتمي لحزب الله الشيعي، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال والاستعمال التدليسي لهويات الغير وحيازة سندات هوية وجوازات سفر مصرح بسرقتها في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المواطن اللبناني الموقوف يشتبه في تعريضه لعدة ضحايا للنصب والاحتيال وعدم إتمام عقد، إذ كان ينتحل صفة مسير لشركات أجنبية، مدليا بجوازات سفر برتغالية وفرنسية مصرح بسرقتها وتحمل هويات الأغيار، وذلك لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب في مبالغ مالية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق المصدر ذاته، فإن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على جوازي سفر، أحدهما فرنسي والثاني برتغالي، مصرح بسرقتهما على الصعيد الدولي في قواعد بيانات منظمة الأنتربول، وسندات هوية ورخص سياقة مسجلة في أسماء مواطنين فرنسيين وبرتغاليين وإيطاليين، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.
وحسب البلاغ، فقد تم إيداع المواطن اللبناني البالغ من العمر 57 سنة، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، كما تم التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمكاتب المركزية الوطنية في الدول المعنية، لتحديد ظروف وملابسات التصريح بسرقة جوازات السفر المحجوزة لدى المشتبه فيه الموقوف على ذمة هذه القضية.
واش تصحاب راسك في لبنان راه المغرب هدا ودبا غتجبد كاع ليمعاك هاد راهم ممعاهمش تفلية غي وجد راسك
* عنوان المقال مثار للشك ؟
* هل نفهم أن كل اللبنانيين نزهاء في تعاملهم ، إلا أعضاء حزب الله .
* مثل الأخبار ، كيف نتوقع أن يفهمها المغاربة ، و غداً قد نسمع
تواجد مسلحين من حزب الله من هنا أو هناك .
* ولو حدث ، قد لا نسمع أن إسرائيلياً قام بفعل ما . لهذا لا تستهتروا
بعقولنا .
Attention au jeune femmes particulièrement marocaines , que beaucoup des libanais ou syriens qui tentent de demander un mariage avec des marocaines alors que ce sont des terroristes en cachette, soyez très vigilent et beaucoup d’enquête
نحمد الله على الحكمة التي يتحلا بها الأمن المغربي والساهر الأمين بتوفيق من الله والسياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. على أمن البلاد والعباد من أعداء الإسلام والبشرية .مع الأسف الشديد التنظيمات الإرهابية يحرمون الحلال ويحللون الحرام من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة تصب في مصلحة الإرهابيين. لقد اتضح ذالك من خلال الأفعال المنسوبة إليهم في عدد من الأماكن. وهم ينفذون أوامر دول السؤء .إن الإسلام بريء برائت الذئب في دم يوسف .من حزب الشيطان .حاشا أن يكون حزب يحمل اسم المولى.حزب إرهابي.
هادوك المخلوقات يتسربون تحت غطاءات لا تخطر إلا على بال المخابرات المغربية. زعما يلا ولى المغرب شيعي غادي نطفروه كيما طفراتو إيران.
يعني قبطوه لصورطيا وصافي جا حتى البلاد فليو وقاصو الرواح ودبا خليه يقول ياحسين ياحسين 87الف مرة
ها واحد التگرديفة وواحد التحية خالصة لسي الحموشي وجميع رجال الأمن… من جنود ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة وقوات احتياطية…
الله الوطن الملك…
إلى المعلق رقم 2 ( عنوان المقال مثار للشك ) هل هو مثير للشك أو هو مثار للشك ومع ذلك يا دا دا الفهيم فالخبر وليس المقال يخبرنا بأن مواطنا لبنانيا ينتمي لحزب الله الشيعي نقظة وانتهى الأمر … فهذه الصفة كفيلة بطرح مجموعة من الأسئلة : ماذا يفعل عنصر من حزب الله في المغرب ؟ وكيف دخل للمغرب ؟ يبدو أن جواب كيف دخل تجيب عنه جوازات السفر المسروقة المصرح بسرقتها في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول….ماذا يفعل في المغرب هذا هو الأهم خصوصا إذا علمنا أن الجنرال الجزائري خالد نزار يزور إيران بطريقة سرية لطلب مساعدة حزب الله في الرد على أمريكا التي اعترفت بمغربية الصحراء …ربما قد تتضح لنا الصورة في المستقبل
الى المعلق رقم 2.
بااااين عليك شيعي تقدم فروض الطاعة لأسيادك في ايران و مستعد للدفاع كالاعمى الابله عن ازلامها كحزب الله ( عفوا حزب الشيطان) و جماعة الحوثي و ميليشيا الصدر في العراق..
اقول لك و لغيرك من المغرر بهم المتشيعون من المغرب فيقوا و اعرفوا ماذا انتم تفعلون.
اولا المغرب وطن لا نتنازل عن سيادته و وحدة اراضيه مهما كان الثمن..بينما حزب الله يدرب عصابات البوليزاريو و يمدها باسلحة ايران لضرب المغرب.
فاعرفوا لمن ولائكم ايها الجاهلون..ا لوطنكم ام للإرهابيين.
ثانيا بالنسبة لي شخصيا حزب الشيطان اللبناني كله تنظيم ارهابي…يساند بكل شيء جميع العصابات المسلحة في كل من : سوريا و العراق و مصر و الكويت و السعودية و البحرين و الامارات و ليبيا و اليمن…ويساند البوليزاريو بمساعدة النظام الجزائري المجرم.
اذا لا مجال لتقول ان حزب الشيطان اللبناني فيه اناس جيدون..بل كلهم مجرمون و قبل شهر فقط حجزت السلطات المصرية اطنان من الحشيش قادمة اليها من سوريا و كان صاحبها عضو بارز في حزب الشيطان..و قبل سنة اكتشفت السلطات الايطالية شحنة ضخمة من المخدرات القوية تابعة لحزب الشيطان ايضا.
المنتمون لحزب الله يواجهون اسرائيل في الميدان و أذاقوها الويل اما النصابون فلا شك من المنتمين للاحزاب اللبنانية الراقصة مثل بعض أحزابنا