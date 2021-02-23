الأمن الوطني يواكب الامتداد العمراني بجهة الرباط

كثفت مصالح الأمن الوطني من نشاطها عبر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تامسنا، قرب العاصمة الرباط، حيث ينتظر أن يتم تعميم تغطية جهة الرباط سلا القنيطرة بفرق الأمن الوطني، على حساب الانتشار السابق لجهاز الدرك الملكي، لمواكبة التطور العمراني الذي تعرفه هذه المناطق، إذ من المرتقب افتتاح مفوضية أخرى للشرطة بجماعة عين العودة في منطقة زعير.

وتقول مصادر هسبريس الإلكترونية إن حملات التمشيط الأولى وساعات العمل المكثف مكنت في بداية عمل مفوضية تامسنا من القبض عن عدد كبير من المبحوث عنهم، كما تم ضبط عدد قياسي من التجاوزات في مدة ثلاثة أيام الأولى.

وكان بلاغ للأمن الوطني أكد أن إحداث مفوضية أمنية جديدة، ضمن المشاريع المقررة سنة 2021، يندرج ضمن إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى مواكبة الامتداد العمراني للتجمعات السكنية الحضرية، وتقريب خدمات المرفق العام الشرطي من جميع المواطنات والمواطنين.