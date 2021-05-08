الأمن يتحقق من ادعاءات بالعنف والاحتجاز التعسفي

الأمن يتحقق من ادعاءات بالعنف والاحتجاز التعسفي
صورة: هسبريس
السبت 8 ماي 2021 - 01:35

اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، على تدوينة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تم إرفاقها بنسخة من شكاية يدعي صاحبها تعرضه للاحتجاز التعسفي والعنف الجسدي من قبل عناصر الشرطة بمدينة زاكورة، وبمجموعة من الصور للضحية والإصابات المفترضة.

ووفق مصدر أمني، فإن المراجعات الأولية أظهرت أن الشكاية التي تناولتها هذه التدوينة تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تنفيذا لتعليمات النيابة المختصة بمدينة ورزازات.

وأضاف ذات المصدر أن فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تعكف حاليا على إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، الكفيلة باستجلاء الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية، والتحقق من ادعاءات العنف المنسوبة لعناصر الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية على ضوء نتائج البحث.

الاحتجاز التعسفي الشرطة القضائية العنف الجسدي زاكورة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • هادشي بزاف
    السبت 8 ماي 2021 - 01:45

    هل فعلا نحن في دولة إسلامية.كل يوم اجرام.لا لا لا هادشي بزاف.يقولون أننا دولة إسلامية ولكن أشك من كثرة الاجرام لي كانسمعوا يوميا.قادينا بعد السلوك ديالنا.بقا لنا غير نطالبوا بالتراويح

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العربي بن دادة
    السبت 8 ماي 2021 - 01:52

    نتيجة التحقيق واضحة غدا او بعد غد سيظهر مقال في هذا المنبر بعنوان طويل عريض يقول: الامن ينفي ادعاءات بالعنف والاعتقال التعسفي،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تبرع أفراد البحرية الملكية بالدم
السبت 8 ماي 2021 - 02:06

تبرع أفراد البحرية الملكية بالدم

صوت وصورة
رسالة أمير الكويت للملك محمد السادس
الجمعة 7 ماي 2021 - 22:20 4

رسالة أمير الكويت للملك محمد السادس

صوت وصورة
مع ربيع الصقلي
الجمعة 7 ماي 2021 - 21:30 1

مع ربيع الصقلي

صوت وصورة
زرع مثانة اصطناعية
الجمعة 7 ماي 2021 - 20:33

زرع مثانة اصطناعية

صوت وصورة
حزب مايسة: قضية الصحراء المغربية
الجمعة 7 ماي 2021 - 20:00 10

حزب مايسة: قضية الصحراء المغربية

صوت وصورة
سال الطبيب: تجنب العطش والجوع
الجمعة 7 ماي 2021 - 18:30 8

سال الطبيب: تجنب العطش والجوع