الشرطة تحجز 1500 قرص هلوسة في العيون

الشرطة تحجز 1500 قرص هلوسة في العيون
صورة: أرشيف
السبت 10 أبريل 2021 - 23:14

أحبطت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون محاولة لتهريب 1500 قرص مهلوس؛ كانت بداخل إرسالية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن العيون قد تمكنت، الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، وهو في حالة تلبس باستلام الإرسالية الأولى وهي قادمة من إحدى الدول الأوروبية وبداخلها 97 غراما من مخدر الكوكايين؛ وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد تاريخ ومكان وصول الإرسالية الثانية التي تحتوي على شحنة الأقراص المهلوسة المحجوزة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

أقراص مهلوسة أوروبا العيون تهريب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • سباتة
    السبت 10 أبريل 2021 - 23:19

    هذا عمل مغاربة من أصول جزائرية يحقدون على المغرب

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية
السبت 10 أبريل 2021 - 20:57 2

جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية

صوت وصورة
غرق في شاطئ الجديدة
السبت 10 أبريل 2021 - 19:16 6

غرق في شاطئ الجديدة

صوت وصورة
جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية
السبت 10 أبريل 2021 - 17:41 5

جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية

صوت وصورة
إقامات مارينا أبي رقراق
الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:13 9

إقامات مارينا أبي رقراق

صوت وصورة
تعزيز البنيات السياحية بتغازوت
الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:09 5

تعزيز البنيات السياحية بتغازوت

صوت وصورة
بوابة إلكترونية للتغطية الصحية
الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:57 2

بوابة إلكترونية للتغطية الصحية