الشرطة تحجز 1500 قرص هلوسة في العيون

أحبطت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون محاولة لتهريب 1500 قرص مهلوس؛ كانت بداخل إرسالية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن العيون قد تمكنت، الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، وهو في حالة تلبس باستلام الإرسالية الأولى وهي قادمة من إحدى الدول الأوروبية وبداخلها 97 غراما من مخدر الكوكايين؛ وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد تاريخ ومكان وصول الإرسالية الثانية التي تحتوي على شحنة الأقراص المهلوسة المحجوزة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.