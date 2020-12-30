الأمن يداهم محلا لـ"المساج" في أكادير

داهمت مصالح الأمن التابعة للدائرة السادسة بأكادير، مساء الأربعاء، محلا مخصصا لـ”المساج” في حي فونتي، حيث جرى توقيف ثمانية أشخاص، للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وقرار السلطات العمومية، القاضي بمنع مثل هذه الأنشطة لمدة ثلاثة أسابيع.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد جرى الاستماع إلى ستة زبائن، فيما وضع مسيران للمحل تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهما على أنظار القضاء.