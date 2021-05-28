الأمن يضبط أقراصا مخدرة في طنجة المتوسط

أوقفت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الجمعة، شخصا يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل الشاحنة التي يسوقها عن حجز 17 ألفا و715 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.