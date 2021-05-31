الأمن يطيح بسارق محال تجارية تحت تهديد السلاح

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب ما أفاد به هسبريس مصدر أمني فقد كان المشتبه فيه أقدم على تعريض مستخدمي 4 محال تجارية للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، بأحياء مختلفة من مدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق واحدة منها بشريط منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، يورد المصدر ذاته، عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه بالمنطقة القروية “أكوراي”، ضواحي مدينة مكناس.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، يضيف مصدر الجريدة.