الأمن يفك لغز اختفاء فتاة قاصر من ضواحي تازة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة فاس من فك لغز اختفاء فتاة قاصر (ف. ب)، تبلغ من العمر 17 سنة، كانت، فضلا عن موضوع نداء من لدن عائلتها على هسبريس ومواقع التواصل الاجتماعي، موضوع بحث لفائدة العائلة من طرف المصالح الأمنية.

وكانت الفتاة المعنية قد اختفت، في ظروف مشكوك فيها، منذ 8 مارس الجاري في طريق عودتها من منزل جدتها الكائن بدوار سيدي سرحان بجماعة أولاد اشريف بتازة إلى منزل والديها الكائن بالدوار نفسه، حيث ظلت مجهولة المصير لما يزيد عن 20 يوما قبل أن تتمكن المصالح الأمنية لفاس من تحديد هويتها.

ووفقا لما أكده عبد الحق الشاوي، خال الفتاة، الذي وجه نداء البحث عن قريبته على هسبريس، فإن التحريات مكنت من الاهتداء إلى المتغيبة، مباشرة بعد نشر النداء، حيث كانت نزيلة داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية التي أدخلت إليها الفتاة عقب وصولها إلى مدينة فاس بعد أن تعمدت إخفاء اسمها الحقيقي وعنوان إقامة أسرتها.

وأوضح المتحدث ذاته أن المصالح الأمنية لفاس تواصلت معه، الاثنين، بعد نشر ندائه بجريدة هسبريس الإلكترونية، لتطلعه على صورة الفتاة التي تعرف عليها بسهولة.

وأفاد خال الفتاة سالفة الذكر بأن قريبته المتغيبة، التي سمح لأفراد عائلتها بزيارتها داخل المؤسسة الاجتماعية المذكورة، ستعود إلى أحضان عائلتها بمسقط رأسها، بعد عرضها على قضاء الأحداث والانتهاء من الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بتحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكن العائلة.

وفي هذا السياق، أشار الشاوي إلى أن ما توفر له من معلومات يفيد بأن ابنة شقيقته غادرت منزل أسرتها بمحض إرادتها، مشددا على أنها لم تتعرض لأي مكروه.