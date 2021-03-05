الأمن يوضح ملابسات خبر "اختطاف طفل"

قالت ولاية أمن الدار البيضاء إنها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع مقاطع فيديو بثت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة، تظهر فيها سيدة تدعي بأن ابنها القاصر البالغ من العمر 10 سنوات تعرض للاختطاف بحي سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء.

وأشار بيان حقيقة توصلت به هسبريس إلى أن الأبحاث المنجزة على ضوء هذه المقاطع أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك على خلفية بلاغ تقدمت به عائلة الطفل المختفي يوم الخميس 4 مارس الجاري، مباشرة بعد مغادرته منزل أسرته في ظروف غامضة، حيث تم على الفور تفعيل مسطرة البحث على الصعيد الوطني حول القاصر المصرح باختفائه.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، بتنسيق مع مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، أسفرت عن العثور على الطفل القاصر مساء الخميس، وذلك أثناء تجوله بمفرده بالشارع العام بمدينة المحمدية.

وورد ضمن البيان أنه “على النقيض من المزاعم والادعاءات المنشورة، تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على التأكيد على أن الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة أوضحت أن تغيب الطفل عن بيت عائلته كان طوعيا، ولا علاقة له بأي شكل من الأشكال بأي أفعال إجرامية تتعلق بالاختطاف أو بالتغرير بالقاصر المعني بالأمر”.