الأمن يوقف عصابة سرقات بالكسر والاختطاف

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، 16 شخصا من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال السلاح الأبيض؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالكسر وترويج المخدرات والاختطاف والتزوير واستعماله واحتلال الملك العام والتهديد والابتزاز.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأسلوب الإجرامي الذي تعتمده هذه الشبكة الإجرامية يتحدد في تقمص بعض أفرادها لصفة حراس سيارات لابتزاز مستعملي الطريق وتوفير معطيات لباقي المشتبه فيهم لتسهيل سرقة المركبات المركونة والمنازل، فضلا عن ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، والمشاركة في اقتراف عمليات احتجاز واختطاف والمطالبة بفدية مالية.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بضيعة فلاحية بضواحي مدينة تاونات وكذا منازل باقي الموقوفين بمدينة فاس عن حجز أدوات تستعمل في تكسير الأقفال، وسبع سيارات، وثلاث دراجات نارية تحمل صفائح مزورة، علاوة على أسلحة بيضاء ومسدس بلاستيكي وصدريات صفراء وكمية من مخدر الشيرا وقنينات من المشروبات الكحولية.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
يذكر أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية ضبط 11 شخصا وتقديمهم أمام النيابة العامة بمدينة فاس؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف أفعال إجرامية مماثلة في إطار نشاط الشبكة الإجرامية نفسها.
faites comme un pays de l,amerique latine, ,, verssez de l,essence sur leurs corps et allumer le feu, ,,,parceque la prison ne leurs fairaient rien.
مزيان وشكون لي غادي يوقف العصابة لي تتسرق اموال المواطنين بالغلاء والضراءب والرشاوي والمخالفات وووووو
مادام ليست هناك صرامة في الأحكام فهناك المزيد كأنهم في عطلة وليس سجنا….
أغلب أصحاب الجيلي الأصفر و البرتقالي من أصحاب السوابق لا أخلاق لا ترابي لا كلام نقي، قطاع طرق يبتزون المواطنين و ينتحلون صفة مهنة ينظمها القانون، يطلب المال مقابل خدمة لا يؤديها و بدون رخصة، المفروض عن يضع على صدره بادج يحمل الصورة و الإسم و رقم الرخصة و عن يتقاضى مقابل حراسته للسيارة أتاوة يحددها القانون مقابل وصل عن الأداء كما يتحمل المسؤولية إذا لحقت بالسيارة أضرار مادية أثناء خراسان للسيارة، قلة قليلة هي من تتوفر فيها هذه الشروط و هم شرفاء المهنة، صراحة لا أعلم لماذا لا تعتقل الشركة هؤلاء المجرمين و هم يبتزون عشرات المواطنين نهارا جهارا أمام في الشارع العام فالأمر لا يحتاج التبليغ غو تقديم شكاية يكفي أن تتوقف سيارة الشرطة و تعتقل المجرم أثناء ممارسته لمهنة ينظمها القانون بدون رخصة.
للاسف الامن المغربي ممكن يمنع جميع الجرائم والمجرمين ولكن السياسة ديال البلاد كاتفرض عليهم يخليو الاجرام في الشارع ونهار الشعب ايبغيديطالب بشي حاجة غادي يطالب غير بالامن وهتدي سياسة باش المواطن مايطالبش بحوايج اخرى بحال الشغل والصحة والحقوق
لو استعمل هؤلاء ربع الذكاء المستغل في،/ تحراميات/ في ما ينفعهم بالحلال لحققوا لانفسهم الحياة الكريمة ولكن للاسف عقولهم لا تشتغل الا في الطرق الملتوية التي تقودهم اما الى حتفهم او الى السجن .