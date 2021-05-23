الأمن يوقف متورطين آخرين في فيديو "الترامواي"

الأمن يوقف متورطين آخرين في فيديو "الترامواي"
صورة: أرشيف
الأحد 23 ماي 2021 - 19:38

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء من إيقاف المتورط الثاني في فيديو “عرقلة الترامواي”، وهو الشخص الذي قام بتصوير المقطع، كما قامت بحجز المائدة التي استعملت في التصوير.

كما نجحت العناصر الأمنية في تحديد هوية الشخص الثالث، الذي قام بتقديم القهوة للمتورط الرئيسي الموضوع رهن الحراسة النظرية في وقت سابق.

يذكر أن المتورط الرئيسي في هذه العملية، وبعد إجراء البحث، تبين أنه مبحوث عنه لإصدار شيك بدون مؤونة، ويتم حاليا التحقيق معه وفقا  لمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي، والذي تترواح عقوبته بين 5 و 10 سنوات.

الأمن الوطني الترامواي الدار البيضاء عرقلة السير

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‫تعليقات الزوار

26
  • karim
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:41

    ولاد كازا فيهم نسبة القباحة والفلسفة زائدة عن المتوسط المقبول بحكم العمر.

    يحسون بانهم قد قاموا بانجازات تاريخية بهاد الاعمال الصبيانية.

    بطبيعة الحال لا نعمم، وتحية من هنا للفئة الراقية والواعية من اهل الدار البيضاء

    56
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  • زاءر غريب
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:42

    مثل هذه الحيوانات الضارة يجب رميها بالرصاص.
    واقاربهم يؤدون ثمن الرصاص..

    48
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  • عشر سنوات
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:42

    عشر سنوات لأنه هدد حياة عشرات المواطنين الذين كانوا بداخل الميترو

    41
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  • العالمية
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:43

    جابوها فراسهم ؛ هادشي كلو على ود فولورز

    22
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  • isam
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:43

    يذكر أن المتورط الرئيسي في هذه العملية، وبعد إجراء البحث، تبين أنه مبحوث عنه لإصدار شيك بدون مؤونة، ويتم حاليا التحقيق معه وفقا لمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي، والذي تترواح عقوبته بين 5 و 10 سنوات.

    9
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  • سكفاندري
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:44

    هل العقوبات الحبسية هي الحل ؟؟؟ شباب تالف مكينش لي يخوذ بيدوا و لا يعاونوا و لا يوجهوا ؟ أين هي نتائج التنمية البشرية ؟ الحبس هو الحل السهل و دائما نتبع الحلول السهلة.

    -49
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  • hishan
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:44

    يستاهلوا الحبس والعقوبة باش يكونوا مثل لغيرهم من البراهش.. بصراحة هاد البراهش ضسروا

    27
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  • Mohammed elhimri
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:44

    صياد النعامة يلقاها يلقاها مني الناس تهنات من كورونا نت غادي تلقا راسك فالسيلون

    16
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  • said
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:46

    ماقلة الأدب هذه ماهذه السلوكيات التي اصبحنا نراها. الجهل وقلة الشغل وقصور التفكير وسخونة الرأس ينبغي وضع حد لهذه المهازل السجن المريح لا يكفي يجب اخضاع هذا النوع للعمل الشاق كشق الطرق في الجبال في حر الصيف مع استعمال السوط للَممتنع

    16
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  • Younes rossoNero
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:47

    أدين و لا أبرر أشكال و أنواع العربدة و التسيب و الفوضى من أي إنسان كيفما كان، لكني أظن عقوبة 5 سنوات أو أكثر مبالغ فيها ! لأنه عوض ردعهم و تربيتهم سننتج حاقدين جدد على البلاد و العباد.
    كاينين ناس لي كلاو 22 مليار تاع كراطة الملعب (..) و آخرين فضائح سرقة و نهب للمال العام لصناديق و أقوات المواطنين لكنهم لم يحاكموا بمثل هذه الأحكام القاسية. هذه الأحكام ربما لأن الشركة فرنسية (…) لهذا أرادوا تمرير رسالة أنه لا يجب إعاقة نشاطهم عندنا

    -15
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  • Abde italia
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:48

    نتمنا ان يكون الأمن و الأمان فى البلاد شئ خطير انا القضاء يكون محاكمة عديلة فى حق العصابات الخارجة على القانون

    2
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  • طرامواي شخصيا
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:48

    انا مكين لي فاقصني قد هاذوك لي كيقولو الله ايهديه غير كان كيضحك مايستهلش الحبس. راه بحالكم لي ضسر هد الحيونات حتى ولات كتجراء على كلشي

    12
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  • عبدو
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:48

    مكحلها عاطي شيك بدون رصيد وزايدها بتخراج العينين موقف طرام على قدو وزيد معاه …!

    9
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  • khaald
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:48

    تفضلوا باحتساء الحسوة و البيصارة مدة 15 عام تقتسموها بينكم في الهوامش

    3
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  • البوز
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:50

    هكذا نريد من القضاء المغربي أن يضرب بقوة وحزم، إيوا قولو للمتابعين من البوزباليين إيجيبوا ليكم القفة هههههه

    3
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  • حجر صحي ب 7DH
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:51

    كنتي هاني صدقتي مدبر على 5 سنوات او 10 سنوات فابور. الجهل و قلة العقل.

    6
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  • عابر سبيل
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:51

    من هاد المنبر تحية تقدير واجلال لرجال الامن ، الله يعز الحكام ونتمنى ياخدو فحقو اقصى العقويات

    3
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  • حميد
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:51

    لي مرباوهش وليديه يربيه الحبس و المخزن، كائنات كيدايرا…

    4
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  • [email protected]
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:52

    يجب أن يعاقب هو ومن شارك معه ليكونو عبرة لغيرهم التهور وتعريض الحياة للخطر ان كان الهدف من الفيديو هو التباهي يجب ان تكون العقوبة أن يقومو بتنظيف المراحيض لمدة سنة كي يعرفو قيمة الحياة ….

    5
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  • حسن
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:59

    بحال هاد الشيء لايقع في اي دولة
    ادا التخلف والسيبة …لأنهم يعلمون ان العقوبة ستكون خفيفة وشيباس ماكان .. وحيت مساكن ومافحالهومش وووو

    1
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  • abdelhaq
    الأحد 23 ماي 2021 - 20:01

    هذا النوع من الأخبار دون المستوى صراحة أضف لذلك أخبار الفن والفنانين والتي تقدم الممثل أو المغني على أنه بطل خارق أو عالم كبير أو شخص قدم الكثير من الفائدة للشعب رغم أنه إنسان مخطئ مزيف للواقع مبتعد عن الدين لايروج إلا للمسخرة والإنحطاط واللاوعي..

    شخص مهووس ضاقت به الظروف وأراد الدخول للسجن الذي لا مفر له منه …فهو مبحوث عنه على ذمة شيك بدون رصيد….

    هذه الأخبار لا تفيد المجتمع بشيء…نريد أخبار توعوية وأخبار تجعل المواطن يفيق من سباته العميق ويبحث عن مآل ثروات بلاده وحقوقه..وتعود بالمواطن إلى جادة الصواب وإلى دينه وتوحد المجتمع على لغة القرآن لا أخبار سخيفة عن لهجة من اللهجات

    1
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  • كمال
    الأحد 23 ماي 2021 - 20:01

    التاحماريت والعياقة الخاوية
    عند يماه الزهر سائق الترامواي ولد الناس و مربيينه والديه احسن تربية، بحال هاد ولاد الزنقة ما نخسرش عليه frein

    2
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  • [email protected]
    الأحد 23 ماي 2021 - 20:01

    يستحق عشر سنوات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    2
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  • كريم
    الأحد 23 ماي 2021 - 20:01

    دابا اولدي عاد غادي تزيان القعدة وكاس اتاي وسيجارة. لان القعدة ستطول. وربما تزودك شركة الترام بمركبة بالية في السجن لتجلس امامها المدة الكافية…. بالصحة الربحة

    3
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  • جمال ابو ايوب الرباط
    الأحد 23 ماي 2021 - 20:02

    السلام عليكم نعود ونكرر طلبنا للقضاء المغربي بتشديد العقوبات على هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرة للاخرين (باركة من البسالة واش لي خرج للزنقة كيحسب ملكوا ادير فيها ما بغا هاذي راه فوضة وقلة الترابي )

    0
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  • الذئب الماكر
    الأحد 23 ماي 2021 - 20:06

    يا بورزة إذا لم تحارب الفقر والجهل، ستضطر يوماً لمحاربة الفقراء والجهلة

    0
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