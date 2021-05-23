الأمن يوقف متورطين آخرين في فيديو "الترامواي"

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء من إيقاف المتورط الثاني في فيديو “عرقلة الترامواي”، وهو الشخص الذي قام بتصوير المقطع، كما قامت بحجز المائدة التي استعملت في التصوير.

كما نجحت العناصر الأمنية في تحديد هوية الشخص الثالث، الذي قام بتقديم القهوة للمتورط الرئيسي الموضوع رهن الحراسة النظرية في وقت سابق.

يذكر أن المتورط الرئيسي في هذه العملية، وبعد إجراء البحث، تبين أنه مبحوث عنه لإصدار شيك بدون مؤونة، ويتم حاليا التحقيق معه وفقا لمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي، والذي تترواح عقوبته بين 5 و 10 سنوات.