الأمن يوقف متورطين في السطو على وكالة بنكية

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء، شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة بنكية.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الشرطة القضائية كانت قد توصلت صباح الاثنين بإشعار حول تعرض وكالة بنكية بوسط المدينة لعملية سطو، تمكن خلالها المشتبه فيهما من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 ألف درهم، وذلك بعد تعريض مستخدمة بنفس الوكالة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يغادروا مسرح الجريمة على متن سيارة خفيفة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما مساء الثلاثاء بمنطقة طنجة البالية، بينما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزلهما عن حجز مبلغ 57.800 درهم من متحصلات هذه العملية الإجرامية، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء وهواتف نقالة بحوزتهما.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
اذا ثبتت السرقة فيهم، يجب الحكم عليم بما شرع الله
تحية إكبار و تقدير واحترام لرجال الأمن على تضحياتهم و جهودهم و حنكتهم التي مكنت من إعتقال هؤلاء المجرمين في زمن قياسي.
الشفار يحصل يحصل في المغرب فقط سيتبرع اسبوعا على اكثر تقدير طبعا ادا تمت سرقة مؤسسة تابعة للدولة اما سرقة الاشخاص انت و زهرك
تحية طيبة للقوات الأمنية عامة …. كنتمني تكون الجدية والتفاني والإخلاص في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وكل واحد إدير اخدمتو كما يجب….
نرجو ان نكون هذه السرقة حقيقية هذه المرة ولا تكون كحادثة الشقيقين اللذين سرقا وكالتهما فقد اصبحت الامور تخرج عن السيطرة من طرف بعض المسيرين والمدراء لهذه الوكالات فاذا كانت الوكالة مفلسة يدعي المسؤول عنها انها سرقت للتغطية على اختلالات تسبب فيها وان كانت رائجة ومزدهرة وعامرة فلوس فانه يسرقها ويدعي بعد ذالك ان اللصوص سرقوها فيجب الانتباه الى هذا الامر لان كل شيء ممكن في هذه الجائحة المقترنة بالاغلاق, وحتى ان سرقت وكالة بنكية بالفعل فيمكن لمديرها ان كان فاسدا ان يعمد الى الاجهاز على ما تبقى فيها من الودائع والاموال ويضعها على رقاب اللصوص فيجب الحيطة والحذر من الجميع لصوصا خارجيين كانوا او لصوصا داخليين
سبق لممثل تجاري ان خادع شركة للاتصالات في عدة ملايين و اعطاها شيكا و بعد ان باع بطاءق التعبءة بثمن مغري هرب لدولة عربية و اتصلوا بها و وجدوه في منتجع معروف مع روسية و اشبعوه عصا في تلك الدولة و سلموه للمغرب و عاملته الشرطة المغربية جيدا فقط في البحث قالوا له
يا المسخوط ما لقيتي ما تشفر غير شركة اصحابها شخصيات مهمة في الدولة يجيبوك يجيبوك وخا تكون فقاع البحر
ما فهمتش ها هوما سارقين و الحجة بالدليل و سيوف في حوزتهم و ذوي سوابق و في الأخير محامي و شهرين حبس علاش ما اقطعو كل واحد يد و بخير أو خايفين من امريكا تقول ليكم طبقتو شرع الله