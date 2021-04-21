الأمن يوقف متورطين في السطو على وكالة بنكية

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء، شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة بنكية.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الشرطة القضائية كانت قد توصلت صباح الاثنين بإشعار حول تعرض وكالة بنكية بوسط المدينة لعملية سطو، تمكن خلالها المشتبه فيهما من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 ألف درهم، وذلك بعد تعريض مستخدمة بنفس الوكالة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يغادروا مسرح الجريمة على متن سيارة خفيفة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما مساء الثلاثاء بمنطقة طنجة البالية، بينما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزلهما عن حجز مبلغ 57.800 درهم من متحصلات هذه العملية الإجرامية، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء وهواتف نقالة بحوزتهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.