الأمواج تلفظ جثة مواطن إسباني بشاطئ المهدية

لفظت أمواج البحر جثة مواطن بشاطئ المهدية في القنيطرة، اليوم الأحد، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

المصادر ذاتها قالت إن الجثة تعود لمواطن إسباني، مشيرة إلى أنها اكتشفت بالصدفة من قبل مواطن كان بصدد ممارسة الرياضة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية حلت بمكان الحادث فور إخطارها بالواقعة، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.