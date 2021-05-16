الأمواج تلفظ جثة مواطن إسباني بشاطئ المهدية

الأمواج تلفظ جثة مواطن إسباني بشاطئ المهدية
صورة: أرشيف
الأحد 16 ماي 2021 - 19:21

لفظت أمواج البحر جثة مواطن بشاطئ المهدية في القنيطرة، اليوم الأحد، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

المصادر ذاتها قالت إن الجثة تعود لمواطن إسباني، مشيرة إلى أنها اكتشفت بالصدفة من قبل مواطن كان بصدد ممارسة الرياضة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية حلت بمكان الحادث فور إخطارها بالواقعة، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

القنيطرة جثة مواطن إسباني شاطئ المهدية مستودع الأموات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الأحد 16 ماي 2021 - 18:03 4

مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

صوت وصورة
قصص الأنبياء: نوح عليه السلام
الأحد 16 ماي 2021 - 17:30 4

قصص الأنبياء: نوح عليه السلام

صوت وصورة
العيد على حدود المغرب والجزائر
الأحد 16 ماي 2021 - 11:32 11

العيد على حدود المغرب والجزائر

صوت وصورة
رسالة عمدة روتردام بالعربية
الأحد 16 ماي 2021 - 08:01 4

رسالة عمدة روتردام بالعربية

صوت وصورة
مساعدات مغربية لفلسطين
الأحد 16 ماي 2021 - 01:45 7

مساعدات مغربية لفلسطين

صوت وصورة
مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي
الأحد 16 ماي 2021 - 01:33 1

مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي