شقيق ملك الأردن: لست طرفا في أي مؤامرة

شقيق ملك الأردن: لست طرفا في أي مؤامرة
صورة: أرشيف
السبت 3 أبريل 2021 - 22:59

نفى الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق، أن يكون طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي، مؤكدا أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية واعتُقل حرسه الخاص.

وأعلن الجيش الأردني أنه طلب من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن، التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، نافياً اعتقاله.

وقال الأمير، عبر فيديو مصور نشرته “بي بي سي”، إنه معزول في منزله مع زوجته وأطفاله الصغار، بناء على تعليمات عليا من قيادة الجيش الأردني. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، نقلا عن مصدر أمني، أن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، مشيرة إلى أن “التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا”.

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قد أشار، السبت، إلى اعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله، وآخرين، لأسباب أمنية.

الأمير حمزة الإقامة الجبرية الجيش الأردني رئيس الديوان الملكي

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‫تعليقات الزوار

5
  • Brahim
    السبت 3 أبريل 2021 - 23:11

    يجب على المغرب ان يصدر بلاغا ضد المس بوحدة و وحدة الأردن الشقيق و يعبر من خلاله مساندته لولاة الأمور هناك.

    41
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  • بارك
    السبت 3 أبريل 2021 - 23:14

    بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من الله سبحانه و تعالى أن يجنب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و الشعب الاردني العريق الفتنة نطالب من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الابتعاد عن المشاكل أنظر إلى دول الجوار ماذا فعلوا فيها و كن عونا لي أخيك جلالة الملك عبدالله حفظه الله كما نطلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن يتدخل لتقريب وجهات النظر بين الشقيقان الله المعين

    26
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  • محمد من الناظور
    السبت 3 أبريل 2021 - 23:16

    بالتوفيق لك الامير حمزة بهذا العمل الجبار والنبيل ونتمني لك فرصة اخري ناجحة ياذن الله ون تكون سببا لتحرير الشعب الاردني الملكية الامبرالية الرجعية المولية لصهيوامريكي

    -83
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  • مجيد
    السبت 3 أبريل 2021 - 23:20

    الله يحفظ الشعب الأردني قيادة و شعبا و يبعد عنهم كل مكروه و الله يحفظ الأمة الاسلامية في هدا الشهر الكريم

    50
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