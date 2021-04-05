الأمير حمزة: "سأبقى مخلصا لجلالة ملك الأردن"

الأمير حمزة: "سأبقى مخلصا لجلالة ملك الأردن"
صورة: أرشيف
الإثنين 5 أبريل 2021 - 19:48

أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان مساء الاثنين، أن ولي العهد السابق الأمير حمزة وقع رسالة في حضور عدد من أفراد العائلة المالكة، أكد فيها أنه سيبقى “مخلصا” للملك عبد الله الثاني.

وبحسب البيان قال الأمير حمزة في الرسالة: “أضع نفسي بين يدي جلالة الملك”، مؤكدا “أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.

الأردن الأسرة الهاشمية الأمير حمزة بن الحسين الملك عبد الله الثاني بن الحسين

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‫تعليقات الزوار

13
  • سكفاندري
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 19:51

    تحية للامير حمزة، أمير شهم و صادق و عز نشامى …. صبوا القهوة و زيدوها هيل ….

    1
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  • فرنسا
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 19:53

    فيلم الكوميديا والرومانسية كما أفلام الجزائر الكارطونية

    -1
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  • منير
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 19:55

    احسن ما فعلت. انت امير و تعيش في بحبوحة من العيش… و إسقاط الملكيات أمر مستحيل لكون الامة كلها تكون ملتفة حول عاهل البلاد و خصوصا عندما يكون الملك رجل تقي و صادق

    5
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 19:55

    كل ما حصل في الأردن أمسى وكأنه زوبعة في فنجان بعد وساطة العم بين الملك وأخيه الامير.. لكن الضحية قد يكون رئيس الاركان الذي تصرف مع اخو الملك كمتهم

    1
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  • عذر اقبح من الزلة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 19:58

    ﻻ أفهم هذه المخلوقات العجيبة. . ينشر عبر محاميه فيديوهات يؤكد على ضرورة القضاء على الفساد وإخراج الدولة من يد الفاسدين و ضد الحكم ..وانه يقول الصدق. ..ومستعد لقلب اﻻمور لصالحه …!! وفي اﻻخير يتحدث عن الوفاء للملك عبد الله. …!! صدق الشاعر .. وكم من يد قبلتها للضرورة********************* ****************************وكان بودي قطعها لو تمكنا

    3
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  • benelhenche usa
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 19:59

    الحمدلله ،هكدا تحل المشاكل العا ئلية وبالخصوص التي يراد من أجلها الفتنة وضرب استقرار البلاد.
    فحيا الله أهل الأردن ملكًا وشعبًا
    الشعب الذي نحب ونجل.

    3
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  • fariss rabia
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:04

    خيركم خيركم لاهله …. ان الله غفور رحيم

    0
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  • جمال
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:07

    هذا يدل على أن العروش العربية هشة ومجرد الإشاعة تجعلها تهتز من يجلسون عليها يعرفون أنهم غير آمنين.

    0
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  • زهير
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:10

    تحية لأهل المملكة الأردنية الهاشمية الطيبين قيادة وحكومة وشعبا، وفقكم الله ورعاكم

    0
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  • محمد من تطوان
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:16

    الحمدلله والشكر لله على نعمه وحفظ الله المملكة الهاشمية من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

    0
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  • amin
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:16

    الأمير حمزة كان وليا للعهد قبل أن يزيحه الملك عبد الله
    الملك عبد الله رفض صفقة القرن ووجدوا ( أي هم ) في حمزة الوسيلة لتحقيق ذلك رغم قلة فرص النجاح لكنها تبقى رسالة قوية لعبد الله مفادها” رد بالك ” و لا تتعنت كثيرا، لهذا قبل هذه العملية وقع اتفاق تعاون عسكري بين الاردن و أمريكا
    هذه الحادثة من باب الكلام لك و اسمعي يا جارة

    0
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  • Hassan
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:22

    حفظ الله ملكنا من كل سوء وعاشت الأمة العربية والإسلامية والدولية في الاسلام

    0
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  • محمد من الناظور
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:23

    لماذا هذا التراجع عن مبادئك مع الاسف الشديد كن نتوقع التغيير في الادرن من الملكية الي الجمهورية .

    0
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