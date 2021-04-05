الأمير حمزة: "سأبقى مخلصا لجلالة ملك الأردن"

أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان مساء الاثنين، أن ولي العهد السابق الأمير حمزة وقع رسالة في حضور عدد من أفراد العائلة المالكة، أكد فيها أنه سيبقى “مخلصا” للملك عبد الله الثاني.

وبحسب البيان قال الأمير حمزة في الرسالة: “أضع نفسي بين يدي جلالة الملك”، مؤكدا “أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.