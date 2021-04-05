الأمير حمزة يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية بالأردن

أعلن الديوان الملكي الأردني، الاثنين، أن الملك عبد الله الثاني أوكل التعامل مع موضوع الأمير حمزة إلى عمه، الأمير الحسن.

وجاء في بيان الديوان الملكي أنه “في ضوء قرار الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه، الأمير الحسن”.

وأوضح البيان أن الأمير الحسن “تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأخير بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن”.

وفي وقت سابق، تناقل أردنيون على تويتر تسجيلا صوتيا لولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، يقول فيه “لن ألتزم بالأوامر” بعدما اتهم بزعزعة “أمن الأردن واستقراره”.

وكان رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي توجه، السبت، إلى منزل الأمير حمزة طالبا منه “التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”.