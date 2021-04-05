الأمير حمزة يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية بالأردن

أعلن الديوان الملكي الأردني، الاثنين، أن الملك عبد الله الثاني أوكل التعامل مع موضوع الأمير حمزة إلى عمه، الأمير الحسن.
وجاء في بيان الديوان الملكي أنه “في ضوء قرار الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه، الأمير الحسن”.
وأوضح البيان أن الأمير الحسن “تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأخير بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن”.
وفي وقت سابق، تناقل أردنيون على تويتر تسجيلا صوتيا لولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، يقول فيه “لن ألتزم بالأوامر” بعدما اتهم بزعزعة “أمن الأردن واستقراره”.
وكان رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي توجه، السبت، إلى منزل الأمير حمزة طالبا منه “التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”.
اللهم ألف بين قلوبهم و ابعد عنهم شر عملاء قطر عبر دراعيها الاخوان المفسدين في الارض .
اللهم ابعد شر الاخوان المفلسين كل الدول الاسلامية و شر دويلة قطر الني تمولهم من اجل زعزعة استقرار اي دولة تنعم بالاستقرار .
قطر لا تريد الخير لاي دولة فكل احلامها ام ترى الدول العربية عبارة عن سوريا و اليمن .
الموضوع و ما فيه هو مشكل عائلي في العائلة الحاكمة و اخذ بعد فضائي و دولي من أجل استمالة بعض الملوك و مساعدة الاردن ماديا…. و تأكد من مبايعة الشعب للقائد. بس.
سبحان الله كل شخص تاتر فيه السلطة حسب شخصيته. الامير الحسن كان ولي العهد في زمن الملك حسين ولم يتامر حين استبدله شقيقه بابنه الدي اصبح الملك عبدالله. نفس القصة وقعت مع الامير حمز لكن ردة الفعل مختلفة يتكلم وكانه معارض وليس طرف في السلطة. لا خير للاردنيين في من ينقلب على اخيه من اجل السلطة
نتمنى للمملكة الأردنية الهاشمية دوام الأمن و الإستقرار اقتداء بالإعتدال والحكمة التي رسخها في هذا القطر الشقيف الملك الحسين بن طلال تغمده الله بواسع رحمته
دخول العم الحسن بن طلال في الوساطة بين الأخوين. لا بد أن ينطوي صفحة ما راج مؤخراً.. لأن للملك شعبية وللامير حمزة شعبية