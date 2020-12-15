الأندلسي يخلف الزيات على رأس الرجاء البيضاوي

عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، اجتماعا لمناقشة مجموعة من النقاط التي تهم مستقبل إدارة الفريق “الأخضر”؛ أهمها موعد الجمع العام المقبل والترتيبات المتعلقة بهذه المحطة المهمة والنظر في استقالة جواد الزيات من رئاسة النادي والمرشح لخلافته، بالإضافة إلى رفض أغلبية منخرطي النادي انعقاد الجمع عبر “تقنية التواصل المرئي عن بُعد”.

وعرف الاجتماع تقديم جواد الزيات، رئيس النادي، لاستقالته لأعضاء المكتب المسير كتابيا، في انتظار الجمع المقبل؛ فيما وافق رشيد الأندلسي، النائب الأول للزيات، على خلافة الأخير على رأس الفريق “الأخضر” في ظل عدم ترشح أي شخص لخلافة الرئيس المستقيل، وذلك حسب ما ينص عليه القانون الأساسي لنادي الرجاء.

وأكد الرجاء تقديم كل من عماد هضور، أمين المال، ونوال العيداوي، المكلفة بالتسويق، وإبراهيم شكري، رئيس لجنة التكوين والشباب، استقالاتهم من مناصبهم؛ فيما علمت “هسبورت” أنه جرى تعيين خالد الإبراهيمي نائبا أول للرئيس الأندلسي، وتعويض الكاتب العام أنيس محفوظ بعضو المكتب جواد الأمين.

ووفق المصادر ذاتها، فإن أنيس محفوظ قد غادر الاجتماع بسبب عدم رضاه على العديد من النقاط بعد تعيينه نائبا ثانيا للرئيس، حيث تضاربت أخبار أثناء الاجتماع عن نيته تقديم استقالته من مهامه بالفريق “الأخضر” خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقررت إدارة “النسور” تأجيل موعد الجمع العام، الذي كان محددا في الـ21 من شهر دجنبر الحالي، إلى موعد لاحق، استجابة لطلب أغلبية منخرطي النادي بصرورة عقد الجمع العام “حضوريا”.

جدير بالذكر أن جواد الزيات قد قدَّم استقالته من رئاسة النادي “الأخضر” منذ أسابيع، بعد قيادته للفريق في مرحلة تُوج خلالها “النسور” بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي ودرع الدوري الاحترافي في نسخته الأخيرة.