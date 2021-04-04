الأهلي السعودي يخطب ود نورالدين أمرابط

الأهلي السعودي يخطب ود نورالدين أمرابط
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 4 أبريل 2021 - 03:19

أبدت بعض الأندية السعودية رغبتها في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي نور الدين أمرابط، مهاجم نادي النصر، وذلك بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن “أسد الأطلس” يُفضل تمديد مقامه مع فريقه، وهو الأمر الذي يبدو أن إدارة الأخير لا تفكر فيه.

وأشارت تقارير إعلامية سعودية إلى أن إدارة النصر ليست لديها رغبة في تجديد عقد أمرابط، الذي ينتهي متم يونيو المقبل، رغم رغبة اللاعب القوية في البقاء مع الفريق، والتجديد لمواسم كروية قادمة.

وأفادت التقارير ذاتها بأن أمرابط تلقى العديد من العروض الضخمة من أندية سعودية وخليجية، أبرزها الأهلي والوحدة السعوديان.

وأكدت المصادر نفسها أن إدارة الأهلي جددت رغبتها في التعاقد مع أمرابط، خاصة أنه سيكون متاحا بشكل مجاني ولن تتحمل سوى رواتبه الشهرية فقط.

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