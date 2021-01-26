الأهلي المصري يشهر ورقة بانون في "قمة مصر"

‪ استعاد الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري لكرة القدم، كامل جاهزيته ولياقته البدنية وبات مؤهلا للمشاركة في مباراة القمة عن الجولة العاشرة ضمن الدوري المصري، الثلاثاء، أمام المضيف بيراميدز؛ وهي المواجهة النارية التي سيحتضنها ملعب “الدفاع الجوي”.

وكشف بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، عن قائمة ناديه المختارة لمواجه بيراميدز، التي عرفت وجود المدافع المغربي بدر بانون بعد تعافيه من نزلة برد غيبته عن مباراة ناديه الماضية أمام المقاولون العرب برسم الدوري المحلي.

ونشر نادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي “فايسبوك” فيديو لمرانه الأخير قبل مواجهة القمة مساء الإثنين، الذي عرف مشاركة المدافع السابق لنادي الرجاء الرياضي بعدما تلقى الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للانضمام إلى تدريبات الفريق تأهبا للمقبل من مواعيد.

ويراهن الطاقم التقني لنادي الأهلي على مشاركة الدولي المغربي بدر بانون بشكل أساسي في المباراة أمام بيراميدز، نظرا للخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها، بالإضافة إلى تألقه وانسجامه مع خطط المدرب، ما جعله من أبرز نجوم الفريق وأفضل مدافعي الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

يشار إلى أن الأهلي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس برصيد ثلاث عشرة نقطة.