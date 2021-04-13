الإجهاد يحاصر أطر الصحة نتيجة تزايد الإصابات بالجائحة في المغرب؟

سنة جديدة من المتاعب تترقبها الأطر الطبية بالمغرب، بعد تأكد حضور فيروس كورونا لأشهر أخرى ممتدة؛ فأمام ارتفاع وتيرة الإصابات وتجدد أحاديث الإغلاقات، تتجه الأنظار نحو المستشفيات ومناعة المنظومة الصحية ضد أي تدهور محتمل.
وتتحمل الأطر الطبية منذ بداية الأزمة الصحية ضغطا كبيرا، خصوصا خلال فترات شهد فيها المغرب ازديادا في وتيرة الإصابات والوفيات، وهو ما تجدد الأسبوع الماضي، بعد انتشار سلاسة كورونا المتحورة في أغلب جهات البلد.
ورغم التعويضات التي خصصتها وزارة الصحة، يراها المهنيون هزيلة، إلا أن الأخطار المهنية تظل هاجسا حقيقيا للأطر، خصوصا بعد تسجيل وفيات في الصفوف، واحتمال الإصابة بأمراض عديدة نتيجة الإجهاد الجسدي والنفسي.
وتقترح النقابات القطاعية صيغا عديدة لتدبير مشكل الإجهاد، وفي المقدمة يأتي رفع الميزانيات وتوسيع رقعة التوظيفات، لكن الوزارة الوصية تحتفظ بنفس وتيرة العمل، مراهنة على خيار التلقيح الجماعي لإنهاء أزمة تدخل سنتها الثانية.
الحبيب كروم، فاعل نقابي في قطاع الصحة، اعتبر أن الجميع تابع التضحيات الكبيرة التي قدمتها الأطر من أجل الحفاظ على صحة المواطن، وذلك رغم غياب التحفيزات التي استفاد منها نظراؤهم في مختلف بلدان العالم.
وأضاف كروم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الرفع من العناية المخصصة للأطر الطبية أمر مهم، منبها إلى عدم تلقي العديد من المراكز منح مواجهة كورونا رغم وعود الوزير السابقة، وزاد: “لا بد من تدارك هذا الأمر وصرف جميع المستحقات العالقة”.
وأوضح القيادي النقابي أن صرف التعويضات تزامنا مع شهر رمضان سيكون له أثر نفسي مهم على الشغيلة، خصوصا أن الأغلبية لم تستفد من عطلها، واضطرت للمكوث بمنازلها بسبب السياق الراهن، وهو ما راكم ضغوطات العمل بشكل كبير.
وطالب المتحدث، ضمن التصريح ذاته، بضرورة تسريع حل كافة الملفات العالقة، مشددا على أن العناية بالموارد البشرية لا تقل أهمية عن اقتناء اللقاحات، وبالتالي من الضروري العمل على فك جميع المشاكل المتراكمة منذ وقت مضى.
ديما كتقلبوا على شي سبة باش تبررو فشلكم لكن كما يقال ” المغرب اول بلد اسلامي يخرج من الاسلام”.خدو العبرة من تونس و مصر و اوروبا،ناس زايدينهوم تال 12 ديال ليل باش ايصليو ويدعيو الله ان يرفع عنهم الوباء و نحن تنصلنا من ديننا و فضلنا الابتعاد عن ذكر الله.فعلا اصبحنا شياطين نربط كل رمضان.هههه
التعويضات لم نحصل عليها بل فقط جزء منها كذلك لم يطلق سراح عطلنا السنوية
نقصو فيخرات راكم زدتو فيه راه بزااااااف حنا مشي مدوخين حتى لهاد الدرجة ناس راه وصلات لها لعضم و حمدين الله راه مكينش غير اخبار كرونا راه كاين اخبار زيادة في الاسعار البلاد عامرة مشاكل قبل كرونا
وفقهم الله ورزقهم العون والمدد. لكن لي رجاء الى الاطباء.
اولا: الاخلاص في العمل وحسن النية فالله سيعوضهم خيرا.
ثانيا: التواضع وحسن معاملة المرضى.
ثالثا: التواصل وشرح نوع المرض( ماشي وسخ الورقة وصيفطو لصيدلية” شرح له المرضمدة العلاج الخطة البديلة اذا لم يتحسن بأخذ داك الدواء
رابعا: ينقصو من ثمن الفحص ويتعاونو مع دراوش. أخلاقيات يحتاجها بعض اطبائنا المغرورين
الإجهاد يحاصر أطر الصحة نتيجة تزايد الإصابات بالجائحة في المغرب؟
حيث سنوات وهوما ناعسين ، بحال شي رياضي مدة طويلة وهو متيدربش غادي يعيا بسرعة ، عادي.
بنيو سبيطرات ،جهزوها، نصفو الأطر الطبية وتهلوا فيهم. وظفو العدد الكافي لحفظ كرامة المواطن المغربي. براكا ما التفلو علينا
لا إجهاد ولا الاصابات اطلبوا التعويض لانه من حقكم وكفى من التهويل وتخويف الناس!
تزايد الإصابات بالجائحة ههه يعني الأرقام التي يعلنون عنها كل يوم مجرد أكاذيب. التناقض. واش هاذ الناس عندهوم شي غرام ديال العقل. على الأقل إكون حد أدني ديال الانسجام في الاكاذيب ربما واحد النسبة تيقها. أما هادشي ماتيقو واخا إكون عندك عقل ديال نزار هه
الشكر الجزيل للشغيلة و للأطر الطبية و الصحية المغربية التي تشتغل في ظل هاته الجائحة الخطيرة مع نكران كامل للذات و تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, برافو
ما كلوهاش حتا فرنسا و البرازيل و مريكان لي عندهم الملاييين ديال الاصابات.