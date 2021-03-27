الإدريسي: تصريحات "منجب" تسيء إلى المغرب

اعتبرت المحامية مريم جمال الإدريسي أن “التصريحات غير المسؤولة للمعطي منجب إساءة إلى المغرب ومؤسساته الدستورية وتجاوز غير مقبول للقانون”، مشددة على أن “هناك حدودا فاصلة بين الجرأة والوقاحة، كما أن هناك حدودا فاصلة بين النضال والتخريب، وبين الخطاب الإصلاحي والخطاب التحريضي”.
وقالت الإدريسي في تصريح لقناة “إم 24″، تعليقا على التصريحات التي أدلى بها منجب فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي: “لا يمكننا أن نطلق أحكام قيمة ونثير الفوضى هكذا”، متسائلة: “من أعطى مثل هؤلاء الفرصة للحديث باسم الشعب؟ من يحب بلده ويصف ذاته بأنه مناضل حقوقي بالفعل عليه أن يدافع عن كافة فئات المجتمع، وخاصة النساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “حينما يصف منجب ضحايا الصحافي توفيق بوعشرين بالدمى اللائي جيء بهن لتلفيق تهم غير قانونية ضد الشخص ذاته يكون قد عبث يمينا وشمالا وتجاوز القانون مطلقا، فأي شخص يعتبر نفسه مناضلا حقوقيا عليه أن يكون حريصا على احترام تطبيق القانون، وليس مساهما في تكريس ازدواجية الخطاب”، مشددة على أن “إصدار أحكام قيمة عن حالة بوعشرين يحتاج إلى دليل”.
واسترسلت الإدريسي: “نحن نحتكم إلى الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة. وعمل المؤسسات الوطنية بشتى أصنافها مؤطر بالأحكام الدستورية، وهو ما يخول لها ممارسة مهامها حفاظا على الأمن العام وحماية للأشخاص والممتلكات”، وأشارت إلى أن “هناك للأسف أشخاصا يطلقون على أنفسهم اسم المدافعين عن حقوق الإنسان لكن نضالهم مسموم، لكونهم يعمدون إلى الاستعانة بمؤسسات أجنبية تكن العداء للمغرب”.
وسجلت المتحدثة ذاتها أن مثل هكذا تصريحات تفيد بأن هناك “تعاملا انتهازيا مع قضايا النساء وقضايا الطبقات الهشة من قبل من يصفون أنفسهم بالحقوقيين، الذين يستفيدون من أموال دول أجنبية بطرق غير مشروعة باسم الدفاع عن هذه الفئات، للمزايدة على مؤسسات البلاد”، ورأت أن تصريحات منجب بخصوص متابعة بوعشرين كلها “كذب وافتراء على الواقع والحقيقة”، مضيفة: “كان على السيد منجب حينما تم تمتيعه بالإفراج المؤقت أن يعبر عن سعادته ويشيد بالقضاء المغربي الذي متعه بحقه الذي يكفله له القانون، لا أن يعمد إلى تمرير خطاب تحريضي يسيء إلى مؤسسات بلاده”.
وخلصت الإدريسي إلى أنه “لا يمكن أن نسهم في تقدم بلادنا دون أن نحترم مؤسساتها الأمنية والقضائية”، خاتمة: “حينما تتجاوز أي سلطة كيفما كانت حدود صلاحياتها فنحن كحقوقيين ورجال قانون نمتلك من الوسائل والآليات ما يكفي للتصدي لها، من قبيل التقدم بالشكاوى والولوج إلى المساطر التي بواسطتها نرفع تظلماتنا، لأن لدينا قانونا ودستورا نحتكم إليهما جميعا”.
إذا كانت الحقائق اللتي تكلم عنها منجب حقيقية فعلى المغرب معالجتها وإعادة النظر في النضام الإستخباراتي حتى يرتقي المغرب إلى الديموقراطية المزعومة، وأما إن كان حديثه بهتان فيمكن مقاضاته إن تم إتبات عكس ذلك.
من يسيء الى الوطن ومؤساساتة وبالاخص في هدا الوقت بالذات مكانه السجن
حين يكون الشخص محايدا و يتحدث إلى الناس، عليه تقديم حججه و وضع المواطن في الصورة الحقيقية. لكن ان تعبثوا بنا و توجهوننا حيث شءتم، فهذا مرفوض.
منجب أدلى برأيه و له أسبابه و قناعاته، وفي ملف بوعشرين فهو ليس الوحيد الذي اتخذ موقفا من الضحايا. نحن المواطنون نرى و نسمع و نميز بين من يوضح لنا الأمور و بين من ييتحمرنا.
هذا الرجل له مواقفه من مجموعة من القضايا و سبب متاعبه. يبقى فقط أن اشير الى حقيقة واحدة:هناك مواطنون عاديون يتكلمون كما منجب و هم اميون و لا يعرفون معنى ما يتحدث عنه منجب و غيره، لكنهم بتتبعهم لما يجري في بلادهم يتوصلون بعقولهم إلى ملاحظة أمور لا تتفق مع مواقف السلطة و ما تنشره بعض الصحف و ما يدلي به البعض.
المشكل لدى منجب قانوني، فيجب الرد عليه بالقانون!!!!
يمر زمن (طويل او قصير،)و تعترف الدول (اراديا المصالحة كمثال. او إجباريا..) بارتكابها إنتهاكات لحقوق الإنسان…
هنا أطرح هدا السؤال : مادا سيكون موقف المطبل للظلم انداك ؟؟
ادا كان البوليس سياسي فعلينا ان ندافع عنه كما ندافع عن النشطاء السياسيين
من يسيء إلى الوطن والمؤسسات الدستورية هو امثالك وليس الحقوقييين والصحافيين أصحاب الرأي اللدين يدافعون عن هد البلد ويحاربون الفساد والفاسدين رغم كل العراقيل والمضايقات براكا من لكذوب والضحك على الذقون راه اكثريةالشعب واعيا وما يجري في هده البلاد
تطلبين منه الدفاع عن النساء و الفئات الهشة. الدفاع عن هذه الفئات المظلومة داخل المجتمع يقتضي محاربة الظالم ، و هذا ما يقوم به السيد منجيب
عليه أن لايصرح بشيء للعموم فهو مازال في طور المحاكمة الكلام يتبث بالدليل وليس بالسياسة المغاربة على علم أن جميع المعارضين للمغرب لهم مؤيدون أجانب يكرهون المغرب منهم هولنديون واسبان وفرنسيس وهم يعلنون كرهم للمغرب فعلى وأكثر المعارضين ببلادنا لن تجدهم فقراء بل لهم أملاكوأبنائهم يدرسون بالخارج ويتلقون الدعم المالي من الخارج
عندنا شيأ ما من الديموقراطية من بعد تونس المغرب هل العفاريت و تماسيح سيسمحون لهذه ديموقراطية ان تكبر وتترعرع ام ليس في مصلحتهم و سيحاربونها ؟؟؟ الجواب من بعد الانتخابات الاعلام شغال لتوجيه وكذالك للكراهية نعرف كثيرا ان اغلبية المغاربة يحبون و يكرهون باقتناعات الآخرين مثل الاعلام و كثيرون عن العنعنة والمنظمتان لا تخدم الديموقراطية
ان الأعراب أشد كفرا ونفاقا
سبحان الله كلنا نريد تطبيق القانون لكن على الآخرين فقط
المهم رحم الله السي إدريس كان يعرف جيدا التعامل مع جميع الأجناس
الحقيقة الضائعة المغرب بلد الشعارات التي يضحضها الواقع حقوق الانسان هو الشعار الدي يرفع دائما وكمواطن اعيش الواقع يمكن ان اجزم ان ابسط الحقوق العمالية هي التصريح بالعمال لدى الصندوق الضمان الاجتماعي غير موجود ناهيك عن الاستفادة من العطل والعطلة السنوية الاعياد الحق في الشغل
(مشددة على أن “إصدار أحكام قيمة عن حالة بوعشرين يحتاج إلى دليل”.)
وهل عندكي دليل على أنه يتلقى أموالا من دول أجنبية
الى صاحب رقم 2
مذا تقصد بالاخص في هذا الوقت بالذات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله بعطيك الصحة ا استاذة لا مكان بيننا لمن يسيئ لبلادنا ومؤسساتها. لامكان للسماسرة الذين يقتاتون بتمريغ صمعة الوطن في الحضيض.
منجب يستعمل سلاح الهجوم للدفاع عن نفسه بتأييد من جهات داخلية وخارجية للنيل من سمعة وكرامة الوطن والتشويش على التطور والتنمية التي انطلقت وتحظى باهتمام وسائل اعلام اجنبية
هؤلاء تجب معاقبتهم بتهمة الخيانة العظمى
لم أسمع ولن أستمع لتصريحات السيد المعطي منجب بل إكتفيت ببلاغات السلطات المغربية التي إعتبرت أن لدى المعني بالأمر إزدواجية في الجنسية وأضيف والتجنس بحرقة الغيور على وطنه وانا أرى أشباه الحقوقيين والمنتحلين لصفة الصحافة فقط لإبراز ماأسفرت المتابعات القضائية في حقهم وكأننا أمام أناس يريدون إقحام دولة داخل الدولة على مقاس الجهات التي يولونها الولاء….
للمرة التاسعة على التوالي المغرب يصنف في المرتبة الاولى في العالم العربي فيما يخص الدمقراطية.كل هؤلاء السلبيين اللذين ينقصون في انجازات المغرب في حقوق الانسان ،اما انهم فاشلين واما خونة يخدمون اجندة تمولهم.انا لايهمني مايقول منجب ولا ما تقول المحامية ،يكفيني انني ارى واسمع واقرا واقارن بلدي ببلدان اخرى فكل ما يروجه هؤلاء المتشاءمين فتاهات.نعم هناك فساد ونحن بصدد محاربته ككل دول العالم.لقد سافرت كثيرا ورايت حقوق الانسان في فرنسا وامريكا وفي هولاندا وباراك من الطنز.لي باغي اخرب البلاد فنحن له بالمرصاد.