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‫تعليقات الزوار

3
  • فقير
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 00:22

    الأغنياء هما لكيسرفوا أما الفقراء بدرع باش كيدبر على مايكل ومكافيهش

    4
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  • سليم المتوتر
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 00:29

    مايزيد على الاسراف البطني يرميه المغاربة في القمامة فقد رميت ازيد من 200 الف خبزة في القمامة منذ بداية رمضان لحد الان وهو ما يعادل 535 طن من الدقيق ورغم ذالك لا زال المغاربة يشتكون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي ينتهي بها المطاف في القمامة، لو ان الانسان يشتري حاجته فقط من الماكل والمشرب لما شهدنا هذه الموجة من الغلاء كلما حل علينا رمضان، التبذير يؤديان الى غلاء المعيشة واستنزاف الجيوب وليس من الرجولة ان تكون مبذرا كما يضن البعض.

    6
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  • مغربية شمالية
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 01:21

    الإسراف والتبذير أعمال غير محمودة ، كونك تسرف وتبذر النعمة التي حُرِم منها الكثيرين فهذا يعني أنك لا تحسن التصرف ولا تشكر الله على ما أتاك، النعمة حتى تدوم يجب أن تشكر الله وتحمده عليها، وذلك بحفظها والتصدق منها ، التصدق يعني أن تتصدق بجزء منها وليس بعد أن تشبع وتتصدق بالمخلفات، الحمد لله منذ طفولتنا تربينا على عدم التبذير وهكذا نعيش حياتنا نشتري فقط ما نحتاج إليه، وحتى لو كان هناك فائض الأهل والأقارب المحتاجين هم الأولى بها اللهم اجعل البركة في أرزاقنا كلها وأدم علينا نعمه التي لا تعد وتحصى والحمد لله حمدا كثيرا طيبا.

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