الإصابة تُبعد داري عن نادي الوداد لثلاثة أسابيع

يفتقد نادي الوداد الرياضي لكرة القدم لخدمات لاعبه أشرف داري خلال الفترة المقبلة، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ.

وأكدت الصفحة الرسمية للفريق “الأحمر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن طبيب النادي، أنيس شاكو، قد شخص إصابة داري بأنه يُعاني من تشنج عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ، أو ما يعرف بـ”Biceps Fémoral”.

وحسب المصدر نفسه، فإن مدة غياب داري عن “الكتيبة” الحمراء ستتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما أن اللاعب قد باشر “بروتكوله” العلاجي منذ العودة من بوركينا فاسو.

وأضاف المصدر ذاته أن أيوب بنشاوي، منصف الشراشم وبديع أوك قد استعادوا عافيتهم من الإصابة وهم في آخر مراحل الإعداد البدني، حسب تقرير طبيب النادي.

يشار إلى أن نادي الوداد الرياضي يواصل استعداداته للمباراة التي ستجمعه السبت المقبل بضيفه حوريا كوناكري على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بداية من الساعة الثامنة مساء، والتي سيبحث خلالها أبناء فوزي البنزرتي عن الظفر بنقاطها الثلاث لتحقيق العلامة الكاملة في ثالث ظهور بدور المجموعات خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال.