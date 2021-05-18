الإصابة تُنهي موسم فوزير مع الرائد السعودي

الإصابة تُنهي موسم فوزير مع الرائد السعودي
صورة: أرشيف
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 16:55

تأكد غياب المغربي محمد فوزير، لاعب نادي الرائد السعودي، عن فريقه، في الجولات الثلاث المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويغيب فوزير بسبب الإصابة، التي ستُنهي موسمه مع الرائد، على اعتبار أن المباريات الثلاث في الدوري السعودي هي المتبقية للفريق هذا الموسم.

ويحل الرائد، الخميس المقبل، ضيفا على النصر، ثم يرحل لمواجهة الاتفاق، على أن يستقبل الفتح في الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق السعودي، الذي يضم في صفوفه أيضا المغربي كريم البركاوي، المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

الإصابة الرائد السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان محمد فوزير

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قنابل مسيلة للدموع بسبتة
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 18:06 29

قنابل مسيلة للدموع بسبتة

صوت وصورة
قصص الأنبياء: قصة موسى عليه السلام
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:30 7

قصص الأنبياء: قصة موسى عليه السلام

صوت وصورة
الهجرة نحو سبتة المحتلة
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:36 27

الهجرة نحو سبتة المحتلة

صوت وصورة
من إنزكان إلى الفنيدق
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:13 5

من إنزكان إلى الفنيدق

صوت وصورة
مرشحون للهجرة السرية بطنجة
الإثنين 17 ماي 2021 - 23:37 10

مرشحون للهجرة السرية بطنجة

صوت وصورة
مجمع نادي الفروسية بالقنيطرة
الإثنين 17 ماي 2021 - 22:05 5

مجمع نادي الفروسية بالقنيطرة