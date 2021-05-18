الإصابة تُنهي موسم فوزير مع الرائد السعودي

تأكد غياب المغربي محمد فوزير، لاعب نادي الرائد السعودي، عن فريقه، في الجولات الثلاث المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويغيب فوزير بسبب الإصابة، التي ستُنهي موسمه مع الرائد، على اعتبار أن المباريات الثلاث في الدوري السعودي هي المتبقية للفريق هذا الموسم.

ويحل الرائد، الخميس المقبل، ضيفا على النصر، ثم يرحل لمواجهة الاتفاق، على أن يستقبل الفتح في الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق السعودي، الذي يضم في صفوفه أيضا المغربي كريم البركاوي، المركز العاشر برصيد 35 نقطة.